Eine beruhigende Nachricht der Polizeidirektion Kiel: Die Zahl der Verkehrsunfälle ist 2021 weiter leicht gesunken. Und das obwohl viele Arbeitnehmer mittlerweile wieder zur Arbeit in ihre Büros pendeln. „Wir können nicht sagen, warum das so ist. Vielleicht liegt es an den höheren Bußgeldern“, überlegt Jens Hamann, Leiter der Polizeidirektion Kiel. Der Fließverkehr sei etwas ruhiger geworden.

Schon im ersten Pandemiejahr 2020 gab es weniger Unfälle als zuvor. Der Grund: Corona. Es gab kaum Veranstaltungen und viele Arbeitnehmer arbeiteten im Homeoffice, so Jens Hamann. „Wir hoffen, dass die Zahlen nach der Pandemie nicht wieder in die Höhe schnellen.“

Kreis Plön: Polizei erarbeitet Unfallschwerpunkte

Während 2020 noch 3610 Unfälle erfasst wurden, waren es 2021 nur 3538. Das entspricht einem Rückgang um zwei Prozent. Dafür gab es im vergangenen Jahr mit 581 Menschen mehr Verletzte. 2020 waren es noch 570. „Das ist um jeden Fall tragisch“, sagt Jens Hamann.

Die Polizeidirektion konnte mehrere Unfallschwerpunkte herausarbeiten. Dazu gehört die B 76 von der Höhe der Weinbergsiedlung bis zur Abfahrt Preetz. 13 Unfälle hat es hier in den vergangenen drei Jahren gegeben, elf davon waren mit Schwerverletzten. „Wenn es hier auf der Bundesstraße kracht, dann richtig“, sagt Jens Hamann. Auch auf der B 430 auf Höhe des Koppelsberg kam es zu acht Unfällen.

Die Polizeidirektion Kiel veröffentlichte ihren Unfallbericht für den Kreis Plön. Quelle: Lina Schlapkohl

Weiterhin hoch ist die Zahl der Wildunfälle. Zwar ist sie um 2,6 Prozent leicht zurückgegangen, allerdings gab es immer noch 1430 Wildunfälle. Das sind 40,4 Prozent aller im Kreis Plön festgestellten Verkehrsunfälle. Verletzt wurden dabei 25 Menschen. „Im vergangenen Jahr wurden einige zusätzliche Schilder aufgestellt. Aber wir müssen mit den zuständigen Behörde weiter überlegen, was wir sonst noch machen können“, sagt Jens Hamann.

Neben dem Wildwechsel war der häufigste Grund für Unfälle, dass jemand die Vorfahrtsregeln missachtete. Zum ersten Mal erfasste die Polizei das Thema Ablenkung im Straßenverkehr, beispielsweise durch ein Handy. Doch nur in 14 Fällen konnte das als Unfallursache ermittelt werden.

Deutlich gesunken ist die Zahl der Unfälle mit Fußgängern. Während 2020 noch 37 Fußgänger verletzt wurden, waren es 2021 nur noch 25. Ein Rückgang um 32,4 Prozent und damit ein neuer Tiefstand. Unfälle passierten vor allem, weil sich die Fahrzeugführer gegenüber den Fußgängern falsch verhielten und weil Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren passierten. In nur acht Fällen waren die Fußgänger die Hauptverursacher.

Die Zahl der Autounfälle sank um 4,7 Prozent. 314 Menschen wurden bei Unfällen mit einem Pkw verletzt, 99 waren davon Mitfahrer. Von 504 Unfällen verursachten 432 Autofahrer den Unfall selbst. Mit 102 Fällen war die Missachtung von Vorfahrtsregeln die häufigste Ursache.

Sechs tödliche Unfälle im Kreis Plön

Sechs Unfälle endeten tödlich. In den häufigsten Fällen gerieten die Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Für große Erschütterung hatte der Unfall am 20. Juni auf der B 76 gesorgt. Ein 39-jähriger Vater hatte am Steuer einen krankheitsbedingten Anfall erlitten, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Seine 30-jährige Frau und seine zwei Kinder im Alter von zwei und drei Jahren, die ebenfalls im Auto saßen, starben noch an der Unfallstelle.

Am selben Tag wollte ein Kradfahrer auf der B 202 in Höhe Fresendorf ein Auto überholen. Der Autofahrer hatte allerdings schon zum Linksabbiegen angesetzt. Für den Kradfahrer endete der Zusammenstoß tödlich.

Geblitzt wurde 2021 deutlich weniger. Von 66 959 überprüften Autos waren 8023 zu schnell. In nur 63 Fällen gab es ein Fahrverbot. „Das ist wirklich auffallend“, sagt Jens Hamann.

Radfahrer und Kinder häufiger in Unfälle verwickelt

Radfahrer waren im vergangenen Jahr häufiger in Unfälle verwickelt als zuvor. 2020 hatte es 126 verletzte Radfahrer gegeben, ein Jahr später waren es 146 – ein Anstieg um 15,9 Prozent. Allerdings waren in nur 14 Fällen die Radfahrer die Hauptverursacher. Meistens nahmen andere Verkehrsteilnehmer den Radfahrern die Vorfahrt.

Doch auch die Radfahrer sind nicht immer unschuldig. Sie haben Unfälle vor allem dadurch begünstigt, dass sie auf der falschen Straßenseite fuhren oder den Gehweg nutzten. Bei 21 Prozent der Unfälle waren die Radfahrer zwischen 65 und 75 Jahren. Vor allem bei den Pedelec-Fahrern stieg die Zahl der Unfälle um 40,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

2021 gab es sechs Unfälle mehr, an denen Kinder beteiligt waren (2020 38, 2021 44). Das entspricht einem Anstieg von 15,8 Prozent. Meistens waren die Kinder dabei auf dem Rad oder als Mitfahrer unterwegs. Am meisten Unfälle gab es in der Altersspanne von 10 bis 14 Jahren. Hauptursache der Unfälle war Unachtsamkeit der Verkehrsteilnehmer.