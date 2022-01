Preetz

Es ist ein buntes Gewusel auf dem Marktplatz in Preetz. Rund um die Weihnachtstanne sammeln sich Mädchen und Jungen mit roten, grünen, blauen, weißen oder gelben Umhängen und einer Krone auf dem Kopf. Zwischendurch leuchten gelbe Sterne auf. Die Aussendung der Sternsinger erfolgt nicht wie sonst in der Stadtkirche, sondern wegen der Corona-Pandemie unter freiem Himmel mitten in der Innenstadt von Preetz.

Im vergangenen Jahr waren keine jungen Sternsinger losgezogen. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen hatte es 2021 nur eine Light-Version gegeben. Nur erwachsene Gemeindemitglieder klingelten an den Türen und brachten den Segen kontaktlos zu den Menschen. 20 Ehrenamtliche suchten rund 1000 Haushalte in Preetz und den Dörfern ringsherum auf.

Sternsinger Preetz: Kirchen entscheiden sich für Hybrid-Modell

Umso mehr freut sich Pastor Christoph Pfeifer, dass in diesem Jahr 40 Kinder und Jugendliche zusammen mit vielen Erwachsenen mitmachen. Das Organisationsteam, dem neben ihm noch Simone Czemper, Heidi Scholtink und Hermann Dick angehören, wollte nicht 90 Kinder für 18 Gruppen zusammenkommen lassen. „Deshalb werden auch einzelne Erwachsene, quasi in einem Sternsingen-Hybrid-Modell, Besuche machen“, kündigt er an. „Es war das Ziel, dass die Sternsinger trotz der Corona-Einschränkungen losziehen können.“

Dann greift er zum Megafon und erteilt letzte Anweisungen. „Wer hat jetzt noch keine Karten?“, ruft er. Einige heben die Arme. Das Helferteam verteilt die Karteikarten, auf denen die Adressen stehen, an die Begleiter. Einige Kinder greifen vorsichtshalber auch noch zu den Liedtexten und den Texten, die Caspar, Melchior, Balthasar und der Sternträger an der Haustür aufsagen müssen.

Sternsinger proben unter dem Tannenbaum in Preetz

Dann folgt ein Probesingen unter dem Tannenbaum in Preetz. Viele Passanten bleiben lächelnd stehen. Auch die Texte werden noch einmal gemeinsam aufgesagt. „Gottes Segen begleite euch die nächsten Tage“, sagt Pastor Pfeifer. „Frieden braucht die Welt, Gesundheit und Zusammenhalt.“

Dann dürfen die Sternsinger in Preetz ausschwärmen. Thomas Paulusch begleitet eine Gruppe mit seinem Sohn Jannes, Henry Runge, Adrian Suhr und Matthias Popa. Der achtjährige Matthias ist zum dritten Mal dabei. Seinen Spruch kann er auswendig. „Der Text war ganz einfach, auch wenn ich ihn nur einmal gelesen habe“, meint er. Adrian (9) macht zum zweiten Mal mit. „Es gefällt mir, dass wir eine Krone basteln und tragen dürfen“, erklärt er. „Und dass wir Süßigkeiten bekommen.“

Doch damit hapert es zunächst. Vor mehreren Geschäften tragen sie das Lied „Segen bringen, Segen sein“ vor. „Drei Könige und ein Stern dabei, so ziehen wir durch die Gassen. Wir wollen heute über euch den Stern aufgehen lassen“, verkündet Caspar. Viele reagieren überrascht, holen schnell etwas Geld für die Spendendose für Kinder in Not. Doch der Stoffbeutel für die Naschis schlackert leer in der Hand. Erst beim vierten Besuch wird er mit Schoko-Täfelchen etwas gefüllt.

Danach geht es weiter in die Straße Kronsburg. Die Gruppe klingelt an der Tür von Jutta Miemczyk. „Wir machen bestimmt schon 20 Jahre mit“, sagt sie und erzählt, dass ihr Mann katholisch und sie evangelisch ist. Deshalb freut sie sich über die ökumenische Aktion, die in Preetz von beiden Kirchengemeinden auf die Beine gestellt wird.

Geschenke für die Sternsinger in Preetz

Dann überreicht sie ein verpacktes Geschenk an die Jungen und steckt den Geldschein in die Spendendose. „Ich finde es sehr schön – gerührt ist man schon“, gibt sie zu, während Thomas Paulusch den Segen 20 * C + M + B + 22 (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) über ihrer Haustür anbringt.

„Es war ein toller Auftakt, die Kinder waren bis zur Dunkelheit unterwegs“, sagt Pastor Pfeifer. Es habe sich bewährt, dass die Teilnehmenden in den Gruppen aus jeweiligen Schulklassen zusammengestellt worden seien. „Und auch die Unterstützung der Eltern war deutlich spürbar.“

Am Sonnabend sind die Sternsinger ein letztes Mal unterwegs und besuchen ab 14 Uhr die Dörfer Rethwisch, Wakendorf, Bredeneek, Rastorfer Passau, Wittenberger Passau, Selent, Fargau, Schlesen und Dobersdorf.