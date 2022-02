Die Ascheberger Pfadfinder helfen gern, vor allem in Malambo (Tansania). Für ein weiteres Workcamp gibt es jetzt von der Stiftung Gertrud finanzielle Unterstützung. Aber auch der diesjährige Posaunentag der Nordkirche in Plön erhält Geld und die Jugendfreizeitstätte in Ascheberg.