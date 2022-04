Stein

Zigarettenkippen und Plastikmüll gehören eigentlich nicht in den Strandsand und in Schilfgürtel und Dünen. Die Saison hat noch nicht begonnen, und schon lohnt sich das Müllsammeln am Steiner Strand. Der Tourismusverband Probstei startete am Sonnabend mit Unterstützung der Flensburger Brauerei die „StrandGut-Aktion“ im Kampf um die Vermüllung von Strand und Meer.

Treffpunkt war die Surfschule am „Tatort Hawaii“. Hier wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet. Der zweite stellvertretende Steiner Bürgermeister Carsten Wendt dankte schon einmal vorab allen Freiwilligen, die den Strand von der Marina bis zum Aukrug an der Steilküste nach Müll durchkämmen wollten. So wie Bodil Ratzow aus Preetz, die eine Ferienwohnung in Stein besitzt und jedes Jahr dabei ist. „Wir engagieren uns wo wir können“, sagte sie und startete Richtung Spülsaum.

Nach Unrat in Schilf und Dünen suchten Christian und Ann-Christin Hummecker mit Sohn Fiete (4). Sie seien zum ersten Mal dabei, erzählte Christian Hummecker. „Als Neu-Steiner machen wir gerne mit.“ Neben vielen Pfandflaschen und „zu viel Plastik“ hatten sie sogar einen halben Stuhl aus den Dünen gezogen. „Wir wollen es auch sauber haben, wenn wir im Sommer mit unseren Kindern am Strand sind“, so Christian Hummecker. Er lacht. „Da ist eine gesunde Portion Egoismus dabei.“

Stein: Gemeinsam gegen Plastikmüll

Bereits seit den 1970er Jahren gibt es in Stein den jährlichen Frühjahrsputz im Dorf und am Strand. An der Aktion der Flensburger Brauerei habe die Gemeinde mit dem Tourismusverband schon mehrere Male teilgenommen, erzählte Carsten Wendt. „Früher gab es viel oberflächlichen Müll. Heutzutage ist viel im Sand versteckt. Vor allem Plastik.“

Diesem Problem widmete sich das moderne Strandreinigungsfahrzeug, das Glas- und Muschelscherben, Zigarettenstummel, Treibgut und Plastiktüten, die unter der Sandoberfläche lagen, herausfiltern konnte. Das Reinigungsfahrzeug hinterließ, wie mit dem Kamm gezogene saubere Streifen, reinen Strandsand.

Strandreinigungsfahrzeug im Einsatz

Es bräuchte viel mehr umweltbewusste Menschen, die ihren Müll selbst entsorgen und nicht in die Landschaft werfen, beklagte sich Svea Sumfleth. Seit zehn Jahren hilft die Steinerin bei der Strandreinigung mit. „Wenn ich hier privat lang gehe, sammele ich auch den Müll anderer Leute weg.“

Begleitet wurde sie von Emilia (7) und Karla (5), den Töchtern einer Freundin, die bereits durch die Luft wirbelndes Plastikgeschenkpapier eingefangen und jede Menge Zigarettenstummel und eine Coronamaske gefunden hatten. „Ich finde, Zigarettenkippen sind das Schlimmste.“ Svea Sumfleeth schüttelte den Kopf. Mit dabei waren die ukrainischen Geflüchteten Oksana Melnychenko mit Tochter Anna und Nataliila Zakharova, für die Svea Sumfleeth übersetzen konnte. Alle fanden die Strandreinigungsaktion vorbildlich.

Die 50 freiwilligen Helferinnen und Helfer füllten 40 Müllsäcke. Die skurrilsten Funde waren neben dem halben Stuhl volle Bierflaschen und drei Backbleche. Das Team vom Bauhof sorgte schließlich für die fachgerechte Entsorgung des Mülls. Jetzt darf die Strandsaison beginnen.