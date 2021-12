Schönberg/Höhndorf

In Teilen von Schönberg und Höhndorf blieb am Dienstagmittag die Küche kalt. Grund war eine Unterbrechung der Stromversorgung, die laut Netzbetreiber Schleswig-Holstein Netz AG auf Tiefbauarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus zwischen Eichkamp und Höhndorfer Tor in Schönberg zurückzuführen waren. Mehrere Haushalte waren knapp eine Stunde lang betroffen. Auch ein Defekt einer Wasserleitung trat in diesem Zusammenhang auf.

Stromausfall in Schönberg: 25 Versorgungsstationen fielen aus

Um 11.44 Uhr hatten mehrere Haushalte in Schönberg und Höhndorf plötzlich keinen Strom mehr. In den sozialen Netzwerken forschten viele Betroffene nach der Ursache. Die Schleswig-Holstein Netz AG informierte nach KN-Anfrage, dass 25 Versorgungsstationen durch eine defekte Leitung ausgefallen waren.

Diese sei bei Tiefbauarbeiten in Schönberg beschädigt worden. „Es kommt leider immer wieder vor, dass sich Bauunternehmen nicht oder nicht ausreichend über die Lage der unterirdischen Leitungen informieren“, erklärte Stephan Sievers vom zuständigen SH-Netz-Standort in Plön.

Lesen Sie auch Schicksal in der Pandemie: Wie eine Frau denkt und fühlt, deren Mann an Corona starb

Wie viele Haushalte tatsächlich betroffen waren, konnte die SH Netz AG nicht abschätzen. Die meisten konnten laut Netzbetreiber aus der Fernwarte über Umschaltungen nach 46 Minuten wieder ans Netz geschlossen werden. Bei einigen dauerte es etwas länger. Um 12.46 Uhr hatten alle wieder Strom. Anschließend starteten die Reparaturarbeiten am defekten Kabel.

SH Netz AG: Stromausfälle sind vermeidbar

Die SH Netz AG betont, dass solche Ausfälle vermeidbar wären. So bestehe für sämtliche Tiefbaumaßnahmen eine Pflicht zur Leitungsauskunft. Am einfachsten sei diese – auch für Private – über die Webseite der SH Netz AG und das Suchfeld mit dem Stichwort „Leitungsauskunft“ einzuholen. Alternativ können sich Bauvorhabende unter Tel. 0800/14050020 an den Netzbetreiber wenden.

Auch der Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau (WBVPG) hatte am Dienstag mit Reparaturarbeiten tun: Im Zusammenhang mit den Tiefbauarbeiten trat auch ein Defekt einer Wasserleitung zwischen Schönberg und Höhndorf auf. Ein Mitarbeiter der WBVPG konnte einen direkten Zusammenhang mit den Erdarbeiten in Schönberg nicht bestätigen.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die zerstörte Wasserleitung hatte allerdings nur geringfügige Folgen. Laut Wasserbeschaffungsverband waren lediglich zwei Abnehmer – ein Bauernhof und eine Reitanlage – zwischen beiden Orten betroffen.