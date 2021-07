Nettelsee

„Zum ersten, zum zweiten...“ Olli Krahe hebt den Hammer. „...und zum dritten.“ Der NDR-Moderator versteigert an diesem Spätnachmittag einige Kunstwerke auf der Fläche vor der Bildhauerwerkstatt Heiliger Schein von Ingo Warnke und Ulf Reisener in Nettelsee. Die Objekte haben die elf Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung gestellt, die derzeit ein Symposium unter dem Titel „Hëutung“ veranstalten.

Das zweite Art-Nomad-Survival-Camp will Kreativität als Überlebensmittel in den Mittelpunkt stellen. Durch die Corona-Pandemie ist vielen Kulturschaffenden die existenzielle Grundlage entzogen worden. „Kunst an den Mann oder die Frau zu bringen ist nicht immer ganz einfach“, sagt Gastgeber Ingo Warnke. Der Titel „Hëutung“ soll an Häutung erinnern, an einen Neuanfang in der heutigen Zeit.

Im Pflanztunnel wachsen neue Kunstwerke

Seit dem 28. Juni arbeiten die Künstlerinnen und Künstler zusammen. Im Pflanztunnel, in der Werkstatt, im Garten. Jeder arbeite in seiner Richtung mit seinen Techniken, aber es gebe einen Austausch untereinander, erzählt Arno Neufeld. Die Inspiration führe auch zu neuen Wegen. „Man kenne sich überwiegend schon lange und sei froh, endlich wieder etwas zusammen machen zu können. „Die vergangenen Monate waren wir ja blockiert durch Corona.“

Auch Angela Viain genießt die Tage. „Das ist eine wunderbare und inspirierende Arbeitsatmosphäre und ein konzentriertes lebendiges Arbeiten.“ Sie arbeitet mit Gips. „Ich mag die Struktur und die Möglichkeiten, die darin stecken.“

Von Spinnen bis zur Spiegelung

Bildhauerin Katja Plaehn beschäftigt sich derzeit mit den Themen Spinnen, Häutung und Spiegelung. Spinnennetze tauchen immer wieder in ihren Werken auf, für die sie auch Alltagsgegenstände wie eine alte Häkeldecke verwendet. Für die Spiegelungen schneidet sie Leinwände auf. „Ich versuche, mit den Spiegelungen eine andere Dimension in das Werk zu bekommen.“

Wübke Rohlfs Grigull hat sich in der Werkstatt der Bildhauerei ausgebreitet. Sie zeichnet ihre Figuren mit Ölstiften auf dünnem durchscheinenden Papier. „Das betont noch die Bewegung.“ Sie freut sich über das Zusammenkommen mit anderen Künstlern. „Man tauscht auch schon mal Material aus.“

So stammt auch die dünne Folie von ihr, die Susanne Koch für einen Teppich verwendet hat. Nun schimmern die Farben mal mehr, mal weniger hindurch – je nachdem, wie der Wind den Teppich im Pflanztunnel dreht und wie das Licht hinein fällt. Die Keramikerin hat auch Gefäße erarbeitet, bei denen man erst beim zweiten Blick die Natur im Inneren entdeckt.

Alle Künstler haben Objekte für die Versteigerung ausgesucht. Ingo Warnke, der früher als Zauberer tätig war und den NDR-Moderator Olli Krahe aus einstigen Kleinkunstzeiten kennt, hatte diesen gefragt, ob er die Auktion leiten würde. „Es sind wirklich reduzierte Preise, um die Leute zu ködern.“ Doch die zeigen sich äußerst zurückhaltend.

Manches Mal wird nicht einmal beim Mindestgebot der Arm gehoben. „Was ist los, hätte ich Aale mitbringen sollen?“, fragt Krahe. Alles lacht. Dann aber saust sein Hammer doch bei dem einen oder anderen Kunstwerk nieder.

Kopf und Knolle finden Käufer

Ein „Kopf“ von Ingo Warnke geht genauso weg wie ein „Häutling“ mit Gedicht oder die „Minotaurosa“. Auch die schwarzweiße „Knolle“, ein Modell für eine größere Skulptur von Ingo Warnke, findet einen Liebhaber. Thomas Waack aus Nettelsee schlägt zu. „Sie gefällt mir einfach“, meint der Tierarzt, „sie erinnert mich ein bisschen an Afrika, an Giraffen und Zebra.“

Das Symposium läuft noch eine Woche. Zur Abschlussveranstaltung am Freitag, 9. Juli, ab 15 Uhr und Sonnabend, 10. Juli, von 10 bis 18 Uhr werden die neuen Werke umrahmt mit Musik in einer Ausstellung präsentiert.