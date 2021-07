Preetz

„Das ist hier einfach unvorstellbar.“ Jesko Jachens ringt ein bisschen nach Worten. Der Zugführer (Technischer Zug) des THW ist zusammen mit elf weiteren Mitarbeitern aus Preetz mit der Fachgruppe Räumen und dem Zugtrupp als Führungseinheit in das vom Hochwasser zerstörte Katastrophengebiet entsandt worden. Nun erzählt er am Handy, wie es vor Ort in Bad Neuenahr/Ahrweiler aussieht.

Am Montagnachmittag wurden über 30 Freiwillige von THW, Feuerwehr, DRK und ASB aus dem Kreis Plön als Teil des Landeskontingents aus Schleswig-Holstein nach Rheinland-Pfalz geschickt. Sie sind bis zu einer Woche im Einsatz und helfen bei Krankentransporten, beim Aufräumen und der Trinkwasseraufbereitung.

Die ganze Nacht in Kolonnen durchgefahren

Am Montagnachmittag seien alle Kräfte in Neumünster zusammengezogen worden, erzählt Jachens. „Wir sind die ganze Nacht in mehreren Kolonnen durchgefahren und am Dienstagmorgen angekommen.“ Ungefähr 680 Kräfte in fast 200 Fahrzeugen hätten sich auf den Weg gemacht.

Nach der Ankunft in der Gemeinde Windhagen hätten sie ihren Bereitstellungsraum eingerichtet. Die Helfer seien bei einem Sportverein untergekommen und schliefen auf mitgebrachten Feldbetten in den Räumen des Sportheims, in den Turnhallen oder in aufgebauten Zelten. Die Küche des Sportheims und die sanitären Einrichtungen könnten genutzt werden. Nach dem Aufbau hätten sich alle nach der langen Tour erst einmal ausgeruht. Außerdem habe man die Gesamteinsatzleitung informiert, was man an Geräten und Fähigkeiten mitgebracht habe. „Dann gab es erste Erkundungsmaßnahmen.“

„Bad Neuenahr sieht aus wie nach einem Krieg“

Die Helfer des Preetzer THW seien in Bad Neuenahr/Ahrweiler eingesetzt. „Es ist unvorstellbar“, sagt Jachens wieder. „Wenn man das nicht mit eigenen Augen sieht, kann man das gar nicht begreifen.“ Er habe bereits zwei Jahrhundert-Hochwassser an der Elbe mitgemacht. Das sei wirklich schlimm, was dort passiert sei, aber in Bad Neuenahr sei es etwas ganz anderes. „Ein kleiner Fluss hat innerhalb von kürzester Zeit ganze Straßenzüge vernichtet, es sieht aus wie nach einem Krieg.“

Der Weg in ihr Einsatzgebiet sei beschwerlich, weil viele Brücken zerstört oder nicht mehr befahrbar seien. Das schwere Räumgerät müsse erhebliche Umwege in Kauf nehmen, um den Fluss queren zu können. Das sei schon hinderlich. Nun sei die Räumgruppe dabei, die Trümmer zu beseitigen, um die Straßen wieder befahrbar zu machen. Dazu müssen sie Schuttberge und mitgerissenes Geröll entfernen. „Zusammengestürzte Häuser liegen neben der Straße.“

Von der Flut mitgerissene Autos hängen in Bäumen

Man erahne noch, was an Hotels und Gastronomie in Bad Neuenahr am Fluss gelegen habe. Nun sei alles weggerissen, mitsamt Palmen von den Außenterrassen. „Autos wurden von den Fluten mitgespült und hängen nun in den Bäumen.“ Nun soll so weit aufgeräumt werden, dass die Flächen irgendwann neu bebaut werden könnten.

Werden sie von den Menschen vor Ort angesprochen? Ja, sagt er, in Windhagen kämen schon Leute vorbei und böten ihre Hilfe an. Mancher überreiche den Helfern auch einen Kuchen. Einige Einsatzgebiete seien komplett abgesperrt, aber in Bad Neuenahr sei es anders. Dort beschränkten sich die Kontakte auf das gegenseitige Grüßen. Denn die Betroffenen seien mit den Gedanken ganz woanders.

Zur Galerie Jesko Jachens berichtet vom Einsatz des THW Preetz nach der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr.

„Ich stehe hier gerade neben einem Wohnhaus, das zur Hälfte nicht mehr da ist, ich kann in die Stockwerke gucken, die Möbel sind da noch drin – und direkt daneben wohnen tatsächlich Menschen, aber ohne Strom und Wasser.“ Da erwarte er wirklich keinen Dank für ihre Hilfe – vielmehr habe er das Gefühl, dass er ihnen einen Kuchen bringen müsste. „Ich kann in ein paar Tagen wieder nach Hause, wo alles schick und heil ist – aber sie müssen hier bleiben.“