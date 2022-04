TNG will ganz Schwentinental an Glasfasernetz anschließen

Schwentinental

Der nächste Schritt für den Ausbau des Glasfasernetzes in Schwentinental ist gemacht. Martin Stadie, Vertriebsleiter des Telekommunikationsunternehmens TNG Stadtnetz, unterzeichnete zusammen mit Bürgermeister Thomas Haß eine Kooperationsvereinbarung zum Breitbandausbau. Damit bekennen sich beide Vertragspartner zur Unterstützung und Zusammenarbeit bei diesem Infrastrukturprojekt.

Im vergangenen Jahr hatte auch die Telekom eine solche Vereinbarung mit der Stadt geschlossen. Anfang April startete sie mit dem ersten Spatenstich südwestlich der B 76. 980 Haushalte will die Telekom im Ortsteil Raisdorf an das Glasfasernetz anschließen.

TNG: Auch Weinbergsiedlung soll Glasfaser bekommen

Jetzt will die TNG nachziehen. Im Juli soll mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Rund 6000 Haushalte möchte die TNG an das Glasfasernetz anschließen. Im Gegensatz zur Telekom plant die TNG, ganz Schwentinental ans Glasfasernetz anzuschließen – auch die Weinbergsiedlung. In welchem Gebiet sie mit dem Ausbau starten werde, sei noch unklar, erklärte Nils Fuhrmann, Digitalisierungsmanager der Stadt Schwentinental. Doch die Überlegungen laufen auf Hochtouren.

Bürgermeister Thomas Haß hofft, dass der Ausbau in wenigen Jahren abgeschlossen ist. „Die Resonanz in der Bevölkerung ist sehr positiv und ich drücke uns allen die Daumen, dass wir in spätestens drei Jahren die Fertigstellung des Netzes feiern können“, sagte er.

Interessierte können noch bis Ende Mai einen Vertrag für einen Anschluss buchen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der TNG oder beim Infomobil, das immer sonnabends von 9 bis 14 Uhr bei Rewe in der Klingenbergstraße 64 vor Ort ist. Am Ostersonntag können sich Interessierte beim Mobil im Wildpark an der Jahnstraße von 10 bis 16 Uhr informieren.