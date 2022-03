Plön

Das Wasser im Großen Plöner See hat aktuell 3 Grad. Das Wasser im PlönBad ist zwischen 28 Grad (großes Becken) und 32 Grad (Piratenland) warm. Im Oktober ist das Blockheizkraftwerk im Keller des Bades ausgefallen – technischer Totalschaden. Die zwei Gas-Brennwertkesselanlagen sorgen seitdem für die Wärmeversorgung. Einer von beiden „leckt“, steht kurz vor dem Kollaps. Damit die Badegäste nicht frieren müssen, soll jetzt ganz schnell Ersatz her.

Im August 2011 war das PlönBad nach einer grundlegenden Sanierung und über zwei Jahren Pause wiedereröffnet worden. Die Energieversorgung, für die sich Plön damals entschieden hat, gilt jetzt noch als effektiv und klimafreundlich. Könnte jetzt alles energetisch saniert werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Ausschuss für Gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus.

Nach ausgiebiger Diskussion herrschte Einigkeit

Nachhaltiger ginge schon. Aber wirtschaftlich wäre das nicht. Und die Zeit drängt. Denn wenn nur einer der beiden Kessel jetzt ausfällt, muss die Schwimmhalle geschlossen werden. Denn das Blockheizkraftwerk steht seit dem technischen Knockout ja nicht mehr zur Verfügung. Der gesamte Schwimmbetrieb für Schulen und Vereine droht dann lahmgelegt zu werden. Das wollen auch die Kommunalpolitiker nicht und zeigten nach ausgiebiger Diskussion deshalb Einigkeit.

Die Entscheidung wäre vermutlich schneller und leichter gefallen, wenn die Energiepreise nicht gerade durch die Decke gingen. Was wären die Alternativen zum neuen Blockheizkraftwerk und zwei neuen Kesseln? Eine Solarthermieanlage auf dem Dach scheidet aus. Die Leimbinder waren bei der Sanierung 2011 nicht ausgetauscht worden, aber durch bessere Dämmung schon stärker belastet. Sie stammen aus den 1970er-Jahren, Kollektoren hält die Statik also nicht aus.

Solarthermie reiche außerdem „bei weitem nicht aus, das Bad zu heizen“, erklärte Bernd Pietsch von der Firma Wolff und Partner aus Bremen, die mit der Prüfung beauftragt worden war. Wärmepumpen sind nicht wirtschaftlich, für Holzpellets gibt es keine Lagermöglichkeiten. Das PlönBad bräuchte fast 700 Kubikmeter Pellets pro Jahr. Um eine solche Anlage zu betreiben, müssen dann rund 70 Lkw pro Jahr das Schwimmbad anfahren. Wasserstoff ist noch Zukunftsmusik.

Also spricht viel für eine Energieversorgung wie gehabt, mit neuen Kesseln, neuem (etwas größerem) Blockheizkraftwerk. Vier bis sechs Wochen Lieferzeit hat so ein Kessel, das Blockheizkraftwerk vier Monate. Zumindest der eine Kessel müsste sofort angegangen werden. „Der zweite macht nicht solche Probleme“, sagte der Leitende Schwimmmeister Thorsten Timm. Am Ende seiner Laufleistung ist er aber auch angekommen.

Es muss also so schnell wie möglich gehen. Ausschussvorsitzender Gerd Weber (Bündnis 90/Grüne) sieht im Austausch „das geringste Risiko“. „Es ist nicht verschwendete Zeit, über Klimaschutz nachzudenken“, rechtfertigte Manfred Rose (SPD) die Diskussion. Aber wir dürfen „keine Zeit vertändeln“, sagte Yorck Wegener (CDU).

Einstimmig fiel der Beschluss, einen Kessel als Sofortmaßnahme in Auftrag zu geben und dann im zweiten Schritt Kessel Nummer zwei und Blockheizkraftwerk auszutauschen. Für die technischen Anlagen macht das eine geschätzte Summe von knapp 330 000 Euro. Plus Ingenieursleistungen. Die Hoffnung, das PlönBad nicht schließen zu müssen, weil das Wasser kalt geworden ist, inklusive. „Wenn in zwölf Jahren das neue Blockheizkraftwerk seinen Geist aufgibt, dann müssen wir aber eine Lösung finden, die klimaneutraler ist“, appellierte Manfred Rose.