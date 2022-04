Wer am neuen Radweg in Giekau vorbeifährt, der glaubt nicht, dass er schon fertig ist. Doch er soll so hell und locker aussehen. Das Landesbetrieb Straßenbau testet einen neue Methode, die gegen das größte Übel helfen soll: Aufbrüche durch Baumwurzeln. So funktioniert das Giekauer Modell.