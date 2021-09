Theater Zeitgeist in Plön feiert Comeback mit Comedian Thomas Nicolai

Plön

Die Vorfreude war riesig. Die Erwartungshaltung war groß. Nach eineinhalb jähriger Corona-Zwangspause präsentierte das Theater Zeitgeist in Plön wieder einen Künstler auf der großen Bühne in der Plöner Aula am Schiffsthal. Während das Konzept des Veranstalters vom Publikum durchweg gelobt wurde, löste die Vorstellung des Comedians Thomas Nicolai ein geteiltes Echo aus.

Das erste Problem eines am Ende ungewöhnlichen langen Theaterabends nahmen die knapp 80 Zuschauer im Theater Zeitgeist in Plön noch sehr gelassen hin. Aufgrund einer Vollsperrung auf der Autobahn hatten Thomas Nicolai und sein Partner Robert Neumann bei der Anfahrt über drei Stunden Zeit verloren, sodass sich Einlass und Vorstellungsbeginn letztlich um etwa 30 Minuten verzögerten.

Die im Foyer und auf dem Vorplatz wartenden Gäste nahmen die Situation mit entspanntem Humor auf. „Jetzt haben wir so lange gewartet, da machen die paar Minuten uns nichts aus“, sagte Klaus Dieter Lorenzen, der sich mit Ehefrau Elke auf einen unterhaltsamen Theaterabend mit Freunden wie Eckhardt und Petra Baasch freute. Das Quartett zählte wie die meisten Wartenden zu den rund 90 Abonnenten des Theaters Zeitgeist in Plön, die von den Organisatoren zum Neustart in die Spielzeit direkt angeschrieben und eingeladen worden waren.

3G-Regel sorgt für Gefühl der Sicherheit im Theater Zeitgeist in Plön

Und so konnten Christoph Kohrt und das Veranstaltungsteam rund 70 Stammgäste begrüßen. Nur sechs Karten waren im Vorverkauf und zwei Tickets an der Abendkasse gelöst worden. „Es muss sich wohl erst noch rumsprechen, dass die Theater wieder öffnen“, stellte Kohrt fest. Zudem seien einige Menschen wohl noch etwas verunsichert, was derzeit möglich sei und wollten erst einmal abwarten, wie sich die Situation entwickle, vermutet der Zeitgeist-Vorsitzende.

Wobei die neuen Corona-Verordnungen den Kulturbetrieben in die Hände spielen. So dürften bei Beachtung der 3G-Regeln die Spielstätten wieder voll ausgelastet werden. In die Aula dürften also bis zu 300 Besucher. „Wir hätten uns schon ein paar mehr Zuschauer gewünscht, aber letztlich ist es gut, dass wir etwas kleiner anfangen konnten“, sagte Kohrt.

Als ein weiterer wichtiger Aspekt erwies sich der Wegfall der Maskenpflicht. „Wenn wir nachher die ganze Zeit in dem Saal eine Maske tragen müssten, wären wir heute nicht hier“, erklärte Gina Böhrens, die zusammen mit Ingrid Kronenberg zum ersten Mal in eine Veranstaltung des Theaters Zeitgeist in Plön ging. „Eigentlich gehen wir lieber in die Oper“, lachte Böhrens. Aber ihre Freundin habe zwei Karten geschenkt bekommen. Und nun ergreife man die Möglichkeit, seit langer Zeit mal wieder Kultur live zu erleben, ergänzte Kronenberg.

Warum nur ohne Maske? „Ständig beschlägt die Brille, irgendwann läuft die Nase und so richtig frei atmen kann man damit auch nicht“, zählte Böhrens die „Nebenwirkungen“ auf, die sie beim Einkaufen oder beim Bahnfahren selbstverständlich hinnehmen würde. „Aber in meiner Freizeit muss das nicht sein.“

Für Katharina und Ronja Sternberg ist das Maskenthema nicht ganz so wichtig. „Es ist auf Dauer schon ein wenig anstrengend“, bestätigte Ronja Sternberg. Aber letztlich überwiege die Freude, wieder mal ins Theater gehen zu können. „Und weil wir wissen, dass alle Anwesenden entweder geimpft, genesen oder getestet sind, fühlen wir uns hier sehr sicher“, ergänzte Katharina Sternberg.

"Haben schon lang nicht mehr so viel gelacht." Katharina und Ronja Sternberg nutzen nach dem Auftritt die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit dem Comedian Thomas Nicolai. Quelle: Dirk Schneider

Kurz vor acht war es dann so weit. Plötzlich strahlten zwei Figuren im gleißenden Licht Bühnenscheinwerfer. Wie zwei Außerirdische in weißen Overalls – im Refrain tauchte auch immer wieder das Wort Aliens auf – sangen oder grölten Thomas Nicolai und sein Keyboarder Robert Neumann drei Lieder im synthetischen Elektro-Pop-Stil mit improvisierter Lasershow. Ob der Soundcheck wegen der Verspätung zu kurz gekommen war, blieb dabei das Geheimnis der Tontechnik. Jedenfalls war es vielen Besuchern zu laut und zu schrill.

Publikum im Theater Zeitgeist in Plön oft irritiert

Nach einer kurzen Volksmusikeinlage und einem Oratorium, bei dem das sichtlich irritierte Publikum zum Mitmachen animiert wurde, zeigte Nicolai dann seine eigentliche Stärke. Er parodierte nicht nur bekannte Musiker wie Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Helge Schneider oder Peter Maffay, sondern ließ diese miteinander agieren.

Seinen Lieblingsschauspieler Klaus Kinski persiflierte er beim Einkaufen am Fleischtresen und Lösen eines Kreuzworträtsels, erntete dafür großen Applaus. Nur vereinzelte Lacher bekam seine Kunstfigur „Bulletti“, die im Berliner Dialekt Witze an und unter der Gürtellinie machte. Der Vortrag eines frivolen Schlagers im Stil der Comedian Harmonists oder Max Rabe fand hingegen großen Beifall.

Die Grenzüberschreitungen kamen nicht immer gut an. „Uns ist der Humor zu oft zu derb“, stellten Marianne Lüllmann und Renate Hähnel-Gloe in der Pause fest. Allerdings waren derartige Doppeldeutigkeiten angesichts des Programmtitels „Vorspiel und andere Höhepunkte“ zu erwarten.

Später versuchte Nicolai, das Publikum als großer Magier Schleiferini zu verzaubern, schilderte das Zusammenleben mit Menschen aus der Sicht einer Katze und zündete schließlich ein musikalisches Feuerwerk, bei dem er bekannte Lieder neu interpretierte und etwas weinerlichen deutschen Pop im Polka-Stil aufpeppte und schließlich dem Publikum mit Rock’n’Roll der Band Gleichstrom/Wechselstrom (ACDC) mächtig einheizte.

„Der zweite Teil war deutlich besser als der Erste“, resümierte Eckhard Baasch einen alles in allem tollen Abend imTheater Zeitgeist in Plön. Und Ronja Sternberg freute sich über die Rückkehr in ein wenig Normalität.