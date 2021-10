Abgedeckte Häuser, eingestürzte Wände: Der Tornado in Klausdorf war erst der Anfang. Sturmtief „Ignatz“ soll am Nachmittag erst richtig Fahrt aufnehmen in Schleswig-Holstein. Im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf können die Bewohner nur hoffen, dass das Unwetter sie nicht erneut trifft. Denn erst einmal müssen sie die Schäden beseitigen.