Preetz

Nachdem sich Beschwerden über den Trinker-Treff und die Jugendszene in der Innenstadt von Preetz gehäuft hatten, befürwortete der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Oktober-Sitzung die Einrichtung eines Kommunalen Präventionsrats. Um mehr durchgreifen zu können, forderte die SPD zusätzlich einen Kommunalen Ordnungsdienst. Doch die Mehrheit der Ausschussmitglieder lehnte diesen Vorschlag nun in der jüngsten Sitzung ab.

Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich durch den exzessiven Alkoholkonsum einiger Gruppen, die sich tagsüber in den Buswartehäuschen am Garnkorb oder auf den Bänken am Marktplatz zusammenfinden, gestört.

Viele empfinden die Gruppen als bedrohlich oder abstoßend

„Der Aufenthalt und das Verhalten dieser Gruppen werden dabei von Teilen der Bevölkerung als bedrohlich beziehungsweise abstoßend empfunden“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für die Sitzung.

Mario Drews (SPD) hatte deshalb im Oktober gefordert, Mittel im Haushalt für einen Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) bereitzustellen. „Es gibt massive Auffälligkeiten am Garnkorb und eine offene Alkohol- und Drogenszene auch in den Parks“, kritisierte er. Die Buswartehäuschen seien belegt mit Menschen, die sich übergäben, auf den Parkplatz urinierten oder auf die Grünflächen koteten.

Auch Wolf Bendfeldt (FWG) erklärte, dass er immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern auf diese Zustände angesprochen werde. Ein Beschluss wurde damals nicht gefasst – das Thema sollte erst in den Fraktionen beraten werden. Außerdem wurde die Verwaltung gebeten zu prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten und Kompetenzen der KOD hat, um Abhilfe bei den Belästigungen im Innenstadtbereich zu schaffen.

Kommunaler Ordnungsdienst hat offizielle Vollzugsrechte

In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses legte Bürgermeister Björn Demmin einen ausführlichen Bericht vor. Zu den KOD-Aufgaben gehörten Präsenzstreifen im Stadtgebiet sowie die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Die Beschäftigten hätten offizielle Vollzugsrechte: „Sofern ein konkreter Anlass gegeben ist, dürfen sie Bürgerinnen und Bürger befragen, anhalten und festhalten sowie Platzverweise aussprechen und auch durchsetzen.“

Im Vordergrund der Arbeit stehe die Gewährleistung von Sicherheit, Sauberkeit, Bürgerservice und Ordnung in der Stadt. Zum Aufgabenbereich könne es unter anderem gehören, illegale Müllablagerungen zu ahnden, Verunreinigungen in Grünanlagen, Spielplätzen oder Straßen festzustellen sowie das Reisegewerbe zu kontrollieren.

Außerdem könnten die Beschäftigten gegen aggressives Betteln oder Urinieren in der Öffentlichkeit einschreiten, die Leinenpflicht für Hunde im Innenstadtbereich überwachen, bei widerrechtlichem Grillen, Zelten, Parken oder Beschädigungen in öffentlichen Grünanlagen oder auf Spielplätzen einschreiten sowie Reinigungs- und Schneeräumpflicht kontrollieren.

Kosten für zwei Zweier-Teams: 220 000 Euro

Da in Urlaubs- oder Krankheitszeiten eine Vertretungsregelung ermöglicht werden und die Mitarbeiter aus Gründen der Eigensicherung in Zweierteams unterwegs sein sollten, wären vier Mitarbeiter in Teilzeit für Schichtdienst – bei Bedarf auch an den Wochenenden – einzuplanen, erläuterte Demmin.

Die Kosten schätze die Verwaltung auf rund 200.000 Euro pro Jahr für die Mitarbeitenden sowie 22.000 Euro für Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung sowie EDV. Büro, Umkleideräume und eventuell Dienstfahrrad seien noch nicht eingerechnet. Einnahmen seien schwer zu kalkulieren, Verursacher oftmals nicht zu ermitteln oder mittellos, so der Bürgermeister.

Nach Einschätzung der Verwaltung sei die bloße Anwesenheit der Gruppen verbunden mit öffentlichem Alkoholkonsum allein nicht ausreichend, um ordnungsrechtliche oder polizeiliche Maßnahmen einzuleiten.

Nur Verlagerung des Problems

„Erfahrungen aus Eutin haben gezeigt, dass die Ansprachen durch den Kommunalen Ordnungsdienst immer nur kurzfristig zu einer Verlagerung des Problems führen, da die Gruppen sich innerstädtisch andere Plätze suchen“, meinte Demmin. „Und am nächsten Tag sitzen sie wieder an der Bushaltestelle.“ Die Verwaltung rate aus diesem Grund sowie aus Kostengründen von einem KOD ab.

Grüne, CDU, FDP und BGP stimmten dann auch dagegen. „Sie wollten das nicht übers Knie brechen“, berichtete Demmin. Der Kommunale Präventionsrat könne sich um das Thema kümmern und eine Empfehlung abgeben, ob der KOD eine gute Ergänzung sein könnte oder nicht. Für 2022 seien allerdings keine Haushaltsmittel eingestellt worden.