„Deutlich über 100 Einsätze“ meldete Feuerwehrsprecher Moritz Bünning am Dienstag nach dem heftigen Unwetter über dem Kreis Plön. Der Großteil davon war in Preetz und Schwentinental, wo es auch zu einer gefährlichen Situation mit einem eingeschlossenen Kind in einem voll laufenden Pkw kam.