Erstmals kamen am Donnerstag auch in Lütjenburg Menschen zusammen, um für das Impfen gegen Corona zu werben. „Lütjenburg sagt Danke“ lautete das Motto der Veranstaltung, zu der mehr als 300 Menschen kamen. Der Dank galt allen Bürgerinnen und Bürgern, die in Corona-Zeiten „den Laden am Laufen“ halten.