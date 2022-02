Preetz

Es war vor drei oder vier Jahren, als Peter Hermann Röhlk das erste Mal zu Bürgermeister Björn Demmin ins Preetzer Rathaus kam. Er habe ein ganz besonderes Anliegen, erzählte der ältere Herr bei einem Kaffee. Da er keine Nachkommen habe, wolle er alles, was er besitze, der Bürgerstiftung in Preetz vermachen. Im April vergangenen Jahres nun verstarb er einsam. „Es ist eine traurige Geschichte – aber gleichzeitig ein schönes Geschenk für die Gemeinschaft in Preetz“, sagt ein bewegter Bürgermeister.

Peter Hermann Röhlk wohnte zunächst in einem Haus in der Gartenstraße, bevor er zur Wohngenossenschaft an der Bergbrauerei zog. 2018 folgte der letzte Umzug in eine Mietwohnung im Amselstieg 4. In dieser Zeit kam er das erste Mal in das Büro des Bürgermeisters, der in seiner Funktion auch Vorsitzender des Stiftungsrats ist, und schilderte sein Anliegen.

Vermögen soll nach seinem Tod der Bürgerstiftung Preetz zufließen

Er habe von der Bürgerstiftung gehört, die jedes Jahr eine bestimmte Summe für die Menschen ausschüttet. Er sei gesundheitlich angeschlagen und wolle nach seinem Tod sein Vermögen der Stiftung zukommen lassen – unter der Bedingung, dass diese seinen Nachlass regelt. Seine Beerdigung habe er bereits selbst mit einem Bestattungsunternehmen vor Ort geregelt.

Eine genaue Summe zu seinem Vermögen nannte der unscheinbare Mann nicht. „Ich habe mir schon überlegt: Worauf lässt du dich da ein?“, erzählt Demmin. Es sei ja auch mit Kosten verbunden, eine Wohnung aufzulösen. Man habe dem Herrn auch nicht gerade angesehen, dass er viel Geld besaß. Doch der sagte nur: „Machen Sie sich keine Sorgen.“ Demmin versprach ihm, alles zu regeln – und Röhlk setzte ein entsprechendes Testament auf.

Genauer Todeszeitpunkt kann nicht festgestellt werden

„Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört“, berichtet Demmin. Doch dann kam im April vergangenen Jahres die Mitteilung, dass Peter Hermann Röhlk gestorben sei – irgendwann zwischen dem 16. und 22. April. „Das Traurige war, dass ein genauer Todeszeitpunkt nicht mehr festgestellt werden konnte“, sagt Demmin. Röhlk war 79 Jahre alt geworden.

Bürgermeister Björn Demmin ruft nicht nur zu Anträgen auf einen Zuschuss der Bürgerstiftung Preetz auf, sondern wirbt auch um weitere Zuwendungen, um das Kapital zu erhöhen. Quelle: Silke Rönnau

Vom Vermieter erhielten Björn Demmin und Verwaltungsmitarbeiterin Claire Borscheid den Wohnungsschlüssel und betraten mit Mundschutz und Handschuhen die Wohnung im Amselstieg, um zu sichten, was nach einem langen Leben übrig geblieben war. „Und dann fanden wir einen zerfledderten Papierumschlag mit 72 000 Euro.“ Im Fahrzeugbrief lagen zwei 500-Euro-Scheine, in einem Portemonnaie etwas Kleingeld, in einem Schrank noch Schmuck.

Auto für 13 000 Euro verkauft

Auf dem Girokonto befanden sich 395 Euro. Der VW Polo hatte erst 1500 Kilometer gelaufen und konnte für 13 000 Euro verkauft werden. Außerdem entdeckten sie die Genossenschaftsanteile für die Wohngenossenschaft im Wert von knapp 30 000 Euro. Nach Abzug aller Kosten für Notar sowie Wohnungsauflösung und Renovierung blieb eine Summe von rund 112 000 Euro.

So hilft die Bürgerstiftung Preetz 2011 wurde die Bürgerstiftung Preetz eingerichtet, um den Anteil der Stadt Preetz aus dem Jahresüberschuss der Förde Sparkasse anzulegen. Die Stadtvertreter wollten das Kapital nicht nur kurzfristig wirken lassen, sondern für Vereine, Organisationen oder bedürftige Privatpersonen eine nachhaltige Quelle für finanzielle Mittel schaffen. Da der Zinsertrag in den vergangenen Jahren so niedrig war, wird ein Teil des jährlichen Überschusses der Sparkasse gleich wieder ausgeschüttet. Informationen und Antragsformulare sind auf der Homepage der Stadt unter www.preetz.de zu finden.

Doch beim Einreichen des Erbschein-Antrags habe man erfahren, dass die Bürgerstiftung keine Rechtsfähigkeit habe und damit nicht erben könne, so Demmin. Um den Willen des verstorbenen Preetzers zu erfüllen, sei das Geld zunächst an die Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse als Treuhänder gegangen, um von dort aus an die Bürgerstiftung überwiesen zu werden.

„Das alles war Ende des Jahres abgeschlossen“, erklärt der Bürgermeister. Die Summe fließe komplett ins Stiftungskapital. Dazu komme noch eine weitere Spende von einem Ehepaar. „Das ist vielleicht ein Anreiz auch für andere Preetzerinnen und Preetzer, so eine Möglichkeit im Herzen zu bewegen.“

Alle Bürgerinnen und Bürger können einen Antrag stellen

Die Bürgerstiftung sei so breit gefächert, dass man viel Gutes damit leisten könne. Im vergangenen Jahr wurde etwa eine schwer erkrankte Preetzerin bei der Ausbildung ihres Assistenzhundes unterstützt. Hilfen gab es auch für ein Kooperationsprojekt, das soziale Probleme und Lernrückstände bei Schülerinnen und Schülern durch die Corona-Pandemie auffangen soll, einen Imagefilm der VHS-Tanzwerkstatt, die Restaurierung der Bilderbibel in der Klosterkirche, das Schulprojekt Theos Wiese, ein Kunstprojekt an der Grundschule und Kopfhörer für Schwerhörige in der Stadtkirche.

Alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine und Verbände könnten Anträge stellen. Jedes Jahr komme noch eine größere Summe aus dem Überschuss der Förde Sparkasse dazu, die zu einem Teil verwendet werde, um das Stiftungskapital aufzustocken, und zu einem Teil direkt ausgeschüttet werde.

„So können wir in diesem Jahr rund 15 000 Euro für den guten Zweck ausgeben – das ist schon ein großer Batzen“, freut sich Demmin. Bis zum 31. März können noch Anträge eingereicht werden. Der Stiftungsrat entscheidet im Mai über die Vergabe der Mittel.

Das Schicksal von Peter Hermann Röhlk berührt Demmin immer noch. Der Nachlass habe ihn in dieser Dimension komplett überrascht. Man habe nicht ahnen können, dass es so ein „warmer Regen“ wird. „Aber es macht schon betroffen, dass in Preetz ein älterer Herr so alleine und zurückgezogen gelebt hat und so einsam gestorben ist, dass man noch nicht mal den Todestag weiß.“ Umso mehr freue er sich, dass man mit dem Nachlass nun viel Gutes tun kann.