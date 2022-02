Plön

Erlischt die Patenschaft zum russischen Stadtkreis Neman und dem Kreis Plön nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine? Kreispräsident Stefan Leyk hat dazu eine klare Meinung: Nein, auf keinen Fall. Die Kontakte seien zuletzt eingeschlafen, aber an der Verbindung möchte er festhalten.

„Es ist eine Patenschaft zwischen den Menschen in Russland und Deutschland.“ In den Begegnungen habe er die russische Seite sehr freundlich und sehr nett empfunden. Es sei wichtig, in Kontakt zu bleiben. Zuletzt habe Corona ein Treffen verhindert. Eine Plöner Delegation wollte im vergangenen Jahr Neman besuchen. Wegen einer hohen Inzidenz in Russland fiel die Fahrt aus. Den letzten Kontakt hatte Leyk im Heberst zur russischen Seite.

Kreispräsident Leyk will politische Großwetterlage abwarten

Wie geht es weiter? Leyk: „Wir müssen die politische Großwetterlage abwarten.“ Davon hänge es ab, wann man wieder irgendetwas machen könne.

Zuletzt reiste der Verwaltungsleiter Andrej Nejman aus dem Stadtkreis Neman nach Plön zu einem Besuch. Er trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein und traf sich mit Vertretern des öffentlichen Lebens wie Lehrern und Vorstandsmitgliedern des Kreissportverbandes.

„Partnerschaften wie diese sind beseelt von dem Willen, eine bessere und friedfertigere Zukunft durch zwischenmenschliche Begegnungen auf kommunaler Ebene zu schaffen. Wer sich damit auseinandersetzt, wie der Alltag in anderen Ländern bewältigt wird, wird stets seinen Horizont erweitern“, hieß es damals zur Begrüßung von deutscher Seite.

Kontakte reichen bis ins Jahr 1952 zurück

Die Kontakte gehen zurück auf das Jahr 1952. Der Plöner Kreistag billigte eine Patenschaft zum ehemaligen ostpreußischen Landkreis Tilsit-Ragnit. Dem schlossen sich einige Kommunen des Kreises an. Absicht war es, den Vertriebenen aus Ostpreußen eine ideelle Heimat zu geben. Es gab aber auch Hilfstransporte und Unterstützung für die Menschen, die dort lebten. Diese Verbindung wurde nach kontroversen Diskussionen im Plöner Kreistag 1989 aufgelöst.

Auf Wunsch der russischen Seite wurden die Beziehungen wieder belebt und mündeten 2006 in die Partnerschaft mit Neman.

Partnerschaft zwischen Preetz und Neman ist eingeschlafen

Seit 1991 ist Neman (deutsch Ragnit) auch eine von vier Städten, mit denen die Stadt Preetz partnerschaftliche Beziehungen pflegt. Doch im Gegensatz zu Blandford, Tapa und Stavenhagen ist die Städtepartnerschaft mit Neman eingeschlafen. „Tatsächlich ist da jahrelang nichts passiert“, sagt der Preetzer Bürgermeister Björn Demmin.

Dagegen sei der Kreis relativ aktiv bei der Partnerschaft mit dem Kreis Neman. Die Stadt Preetz selbst habe da keine richtigen Ansprechpartner. „Wenn der Kreis was gemacht hat, waren wir aber mit an Bord“, so Demmin. Beim letzten Besuch im Oktober 2018 sei die Delegation auch zu Gast in der Heimatstube der Kreisgemeinschaft Tilsit-Ragnit und im Rathaus gewesen.

Aus der Politik sei noch niemand an ihn herangetreten, um diese Partnerschaft wegen des Krieges auf Eis zu legen, erklärt Demmin. Bürgervorsteher Hans-Jürgen Gärtner kündigt allerdings an, alle Fraktionen ansprechen zu wollen, mit der Bitte, das Thema im Haupt- und Finanzausschuss sowie in der Stadtvertretung zu beraten. Dann könne man entscheiden, ob es ein gemeinsames Statement geben soll. „Oder ob man das beenden soll, was eh nur noch auf dem Papier besteht.“

Von Hans-Jürgen Schekahn und Silke Rönnau