Ukraine-Krieg: In Stein ist fast jeder zehnte Bewohner ein Flüchtling

Stein

Die Woche beginnt am Montagmorgen im Ostseeheim Stein – ein Schullandheim aus alten Tagen direkt hinter dem Deich – mit einer Deutschstunde im Gruppenraum. Kurz vor Unterrichtsbeginn wird es auf den Fluren lebendig. Frauen und Kinder laufen hin und her. Eine Ukrainerin grüßt im Vorbeihuschen mit einem freundlichen „Moin“, dabei erhält das „I“ eine für norddeutsche Ohren ungewöhnlich lange Betonung. Die Menschen aus den Kriegsgebieten sind gut angekommen in Stein. Und das verdanken sie besonders der Hilfe von Sebastian und Heike Ullrich.

Sebastian Ullrich ist Chefarzt der Gastroenterologie am Städtischen Krankenhaus in Kiel. Seit Kurzem ist er zusammen mit seiner Frau Heike auch so etwas wie ein Chef im Ehrenamt. Nämlich in seiner Heimatgemeinde Stein, wo sich das Ehepaar zusammen mit vielen weiteren Steinerinnen und Steinern um 69 Menschen aus der Ukraine kümmert, die in ihrer Ostseegemeinde untergekommen sind.

Krieg in der Ukraine: Ostseeheim in Stein dient als Unterbringung für 27 Flüchtlinge

Das Ehepaar wohnt nicht weit entfernt vom Ostseeheim in Stein. Gleich nach Ausbruch des Krieges hatten sich die Ullrichs entschieden, eine Familie bei sich privat aufzunehmen und ihren Weg zu begleiten. Kurz darauf kam ihnen die Idee, das im Winter ungenutzte Schullandheim in Steinwurfweite für die Unterbringung weiterer Flüchtlinge zu nutzen. Sie nahmen Kontakt mit Steins Bürgermeister Peter Dietrich, mit den Heimeltern des Ostseeheims und mit dem Amt Probstei auf. So kam (der) Stein ins Rollen.

Schon nach kurzer Zeit fanden sich in der 760-Einwohner-Gemeinde zahlreiche Menschen, die helfen wollten. „Unser Dorf hat einen fantastischen Zusammenhalt“, sagt Sebastian Ullrich, der mit seiner Familie selbst erst vor wenigen Jahren hierhergezogen und schon mittendrin ist. 42 Menschen aus der Ukraine konnten – auch mithilfe der Familie Ullrich – privat in Stein untergebracht werden, weitere 27 leben im Ostseeheim. Insgesamt macht das fast zehn Prozent der Einwohner aus.

Sebastian Ullrich: „Wir sind barrierefreie Ansprechpartner“

Das Ehepaar kümmert sich bei Bedarf um alles, was mit dem Angebot von Unterkünften zusammenhängt, insbesondere um den Behördenkram. „Wir versuchen, auch sprachliche Brücken zu bauen und sehen uns als barrierefreie Ansprechpartner“, erklärt Sebastian Ullrich. Die ehrenamtliche Arbeit ist wichtig, denn in der Steiner Erfolgsgeschichte gibt es auch einen Haken. Das Ostseeheim erwartet ab Mai wieder die ersten Schüler. Jetzt werden neue, möglichst unbefristete Wohnungen für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Stein benötigt.

In der Probstei arbeiten Ehrenamt und Behörden eng zusammen (von links): Bürgermeister Peter Dietrich aus Stein, Jürgen Dräbing und Stefan Gerlach vom Amt Probstei, Dr. Sebastian Ullrich aus Stein mit Übersetzerin Ohla Demianiuk aus der Ukraine und Ehefrau Heike Ullrich. Quelle: Nadine Schättler

Doch vorerst genießen die Frauen und Kinder aus der Ukraine im Ostseeheim Stein die tägliche Hilfe von etlichen Steinerinnen und Steinern, die das Ärztepaar mobilisieren konnte: Sprachunterricht, Fahrdienste, Kleidung, gemeinsame Ausflüge mit dem Boot. Um sprachliche Barrieren zu überwinden, ist mit Ohla Demianiuk (22) eine examinierte Fremdsprachenübersetzerin dabei, die bei der Fischerfamilie Rönnau in Stein wohnt. Auf deren Kutter hatte sie während der Saison schon einmal mit angepackt. Deswegen kam sie jetzt wieder hierher.

In der großen Gemeinschaftsküche des Ostseeheims kochen Oksana (40) und Nataliia (34) einen Tee. Oksana ist mit ihrer Familie privat in Stein untergekommen, Nataliia wohnt seit dem 18. März im Ostseeheim. „Es gefällt uns gut. Die Leute hier sind sehr nett und wir bekommen Essen, Kleidung und jeden Tag Hilfe“, sagt sie. Die Kinder könnten zusammen spielen und sich den ganzen Tag drinnen und draußen bewegen.

Doch die Ungewissheit nagt an Nataliia: „Ich bin etwas aufgeregt, weil wir nicht wissen, wo wir im nächsten Monat wohnen.“ Mit ihrem Mann telefoniert sie zwei bis drei Mal am Tag. Er ist in Charkiw. „Wir sprechen immer darüber, ob alles gut ist. Aber er hört die Bomben fallen. Es ist immer noch Krieg.“

Um die schmerzhaften Erfahrungen ein wenig auszublenden, bemühen sich Heike und Sebastian Ullrich zusammen mit der halben Dorfbelegschaft täglich aufs Neue. Eine Internetseite ist eingerichtet unter stein-hilft.de, für Ostersonnabend ist ein Fest in Stein geplant, bei dem Menschen aus der Ukraine und aus dem Dorf zusammenkommen. „Mich selber berührt es sehr, wie viel Dankbarkeit die Menschen uns zeigen“, sagt Heike Ullrich.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immer wieder wird sie angesprochen, alle wollen mit ihr zusammen einen Tee trinken. Frauen, Kinder. Auch ein Baby lebt in Stein. Doch es gibt so viel zu erledigen, da bleibt manchmal keine Zeit für einen Tee. Jetzt beispielsweise muss Heike Ullrich gerade wieder los. Ein Zahnarztbesuch steht auf dem Plan. Sie kümmert sich noch schnell um ein paar Fragen im Ostseeheim. Und dann ist sie auch schon wieder weg. Flüchtlingen in Stein helfen. Ehrenamtlich. Tag für Tag.