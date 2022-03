Preetz

Dana Spasovska und ihre jüngere Schwester Iryna Kozlova sind mit ihren beiden Kindern endlich in Deutschland in Sicherheit. Doch was sich bei einem ersten Aufenthalt in Hamburg als richtiger Schritt erwies, wird jetzt zum Problem: Registrieren ließen sich die beiden Ukrainerinnen in der Hansestadt, eine Bleibe haben sie aber in Preetz im Kreis Plön gefunden. Für sie beginnt eine Odyssee durch die Ämter.

Etwas blauäugig hätten sich die beiden Schwestern nach ihrer Flucht aus Lutsk im Nordwesten der Ukraine in Hamburg beim dortigen Amt für Migration registrieren lassen, berichtet Thomas Langhoff. Der Preetzer hat die beiden Frauen mit ihren Kindern in seine Ferienwohnung aufgenommen. „Wir dachten, die Registrierung gelte für ganz Deutschland“, erklärt Spaskovsa auf Englisch. Zwei Wochen lang wohnten sie in einer befristeten privaten Unterkunft in Hamburg. In der Hansestadt bekamen sie Fiktionsbescheinigungen, obwohl sie biometrische Ausweise vorzeigten.

„Umschlüsselung“ nicht möglich

Kozlova erhielt einen Aufenthaltstitel für Hamburg, Spasovska nicht. Über das Elinor-Netzwerk stießen sie auf das Wohnungsangebot von Nicole und Thomas Langhoff aus Preetz. „Um alles richtig zu machen, wurden Dana und Iryna sofort bei der Ausländerbehörde in Plön vorstellig“, berichtet Thomas Langhoff. „Hier hieß es, für eine Umschlüsselung sei eine Freigabe aus Hamburg erforderlich.“ Auch eine amtliche Anmeldung im Preetzer Rathaus sei ohne diese Freigabe nicht möglich gewesen.

„Vom Amt für Migration in Hamburg erhielt ich wiederum die Auskunft, dass die Schwestern bei der Ausländerbehörde in Plön eine Umschlüsselung beantragen müssten. Nach einigem Hin und Her verwies man mich an das Landesamt für Ausländerangelegenheiten in Neumünster“, so Langhoff. Das Landesamt habe auf seine E-Mail bis heute nicht geantwortet, genauso wenig wie die Hamburger und Plöner Behörden.

Iryna Kozlova mit Yara und Dana Spasovska mit Yeva sind froh über die Sicherheit in Deutschland. Jetzt müssen sie sich durch den Behördendschungel von Registrierung, Fiktionsbescheinigungen, Sozialgeld und Umverteilung kämpfen. Quelle: Signe Hoppe

Arbeit in einem Seniorenwohnheim

Dana Spasovska hat schnell Arbeit in einem Seniorenwohnheim gefunden. Ihr Arbeitgeber habe ihr mit Krankenkasse und Sozialversicherungsnummer geholfen. Mit der benötigten Steuernummer gestaltet es sich schwierig. Dort wo sie registriert ist, wohnt sie nicht. Dort wo sie wohnt, kann sie sich nicht registrieren. Davon ist auch der Schulbesuch ihrer Tochter Yeva abhängig.

Problem des Aufenthaltsrechts

„Das ist ein blöder Fall“, bedauert Bürgermeister Björn Demmin. So etwas hätte es im Preetzer Rathaus noch nicht gegeben. „Das ist ein Problem des Aufenthaltsrechts zwischen dem Amt für Migration in Hamburg und der Ausländerbehörde in Plön, die sich hier über eine Umverteilung einigen müssen. Wir sind aber diejenigen, die mit der Fiktionsbescheinigung und den Aufenthaltstiteln arbeiten müssen. Als Meldebehörde sind wir das ärmste Licht am Ende der Behördenkette.“

Problem sei nicht die Ummeldung an sich, erklärt Demmin, sondern der Aufenthaltstitel nach der Registrierung in Hamburg. Dass sie deshalb eine Anmeldung nicht einfach vornehmen können, sei auch von der Kreisausländerbehörde als richtig bestätigt worden. Die Registrierung gelte für den jeweiligen Kreis, und Geflüchtete könnten sich dann dort niederlassen, wo sie wollen. Wollten sie über die Kreisgrenzen umziehen, müssten sie eine Umverteilungsantrag stellen.

„Zwischen Kiel und dem Kreis Plön würde so etwas sicherlich recht schnell gehen, weil wir dort unsere Ansprechpartner haben“, vermutet Demmin. „Mit Hamburg wird das wohl ein zähe Geschichte.“ Wohnen bleiben könnten die Schwestern aber in Preetz, auch wenn es eine rechtliche Grauzone sei.

Auf eine Anfrage unserer Zeitung beim Landesbeauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen gab es keine eindeutige Antwort. Im Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge in Neumünster erklärte man, dass es hier aktuell noch eine Regelungslücke oder zumindest eine Unklarheit zwischen den Bundesländern gäbe.