An der B 76 in Plön - Umsturzgefahr: Kahlschlag am Edeberg

Auf dem Edeberg zwischen Fegetasche und Marineunteroffizierschule (MUS) in Plön befand sich vom 13. bis 15. Jahrhundert eine Thing-Stätte. Hier fanden Gerichtsversammlungen statt. Ist es Unrecht, dass der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) jetzt dort Bäume fällen ließ?