Plön/Selent

Im Graben versteckte sich am Wochenende ein Autofahrer, nachdem er alkoholisiert einen Unfall gebaut hatte. Am Sonnabend gegen 3.20 Uhr war der 30-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn in der Plöner Stadtgrabenstraße abgekommen. Er kollidierte, so die Polizei, mit mehreren Pollern, einem Baum und einer Parkbank.

Die Polizisten der Polizeistation Preetz fanden den Fahrer wenig später unweit des Fahrzeuges: Er lag in einem Kanal. Selbstständig sei er aus dem Wassergraben herausgekommen, berichten die Beamten. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Promillewert von 2,53, eine Blutprobe wurde entnommen.

Laternenmast fiel auf die Fahrbahn

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 7.10 Uhr in der Kieler Straße in Selent. Der 19 Jahre alte Autofahrer kam auch mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast, der daraufhin auf die Fahrbahn fiel. Anschließend habe er seine Fahrt auch über eine Grünfläche hinweg fortgesetzt, so die Polizei.

Während Beamte der Polizeistation Lütjenburg die Unfallstelle absicherten und den Unfall aufnahmen, entdeckten Polizisten der Polizeistation Schwentinental das mutmaßliche Unfallfahrzeug in einem Ortsteil der Gemeinde Blekendorf. Ein weiterer Anrufer hatte zuvor der Polizeileitstelle ein scheinbar verunfalltes Auto ohne vorderes Kennzeichen auf der B 202 gemeldet, das aus Richtung Selent in Richtung Kiel gefahren sei.

Obwohl die Beamten aus dem Haus, vor dem das Unfallfahrzeug parkte, Geräusche vernahmen, öffnete ihnen niemand die Tür. Eine Bereitschaftsrichterin des Amtsgerichts Kiel erließ einen Durchsuchungsbeschluss, um den mutmaßlichen Unfallfahrer zu finden. Schließlich öffnete die Mutter des 19-jährigen Fahrers die Haustür und ließ die Beamten ins Haus. Dort konnten sie auch den Heranwachsenden, der einige Stunden nach dem Unfall einen Atemalkoholwert von 0,77 Promille hatte, antreffen. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Beide Unfallfahrer müssen sich nun in Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Neben Geld- oder Freiheitsstreifen droht ihnen auch der Entzug ihrer Fahrerlaubnis, erklärt die Polizei.