Rastorf

Lebensbedrohlich verletzt wurde ein neunjähriges Mädchen bei einem Unfall am Montagnachmittag in Rastorf. In der Lütjenburger Straße (Bundesstraße 202) erfasste ein Pkw das Kind, als es die Fahrbahn überqueren wollte, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen hatte die Neunjährige gegen 15.10 Uhr die Fahrspur in Richtung Kiel betreten, auf der sich zu diesem Zeitpunkt die Fahrzeuge verkehrsbedingt gestaut hatten.

Kollision mit dem Wagen eines 57-Jährigen

Um die Straße wohl komplett zu queren, betrat das Mädchen daraufhin auch die Fahrspur in Richtung Lütjenburg. Der Wagen eines 57-Jährigen aus dem Kreis Plön erfasste das Mädchen. Bei der Kollision wurde es lebensbedrohlich verletzt, so die Polizei.

Ein Rettungshubschrauber flog das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistationen Preetz und Lütjenburg mussten die B 202 für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme rund eine Stunde lang vollständig sperren.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache hat die Polizei Preetz übernommen. Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation unter Tel. 04342/10770 in Verbindung zu setzen.