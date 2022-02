Unfall auf der B 502 bei Barsbek: Fünf Menschen verletzt, einige schwer

Barsbek

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 502 in Höhe Schönberg bei Barsbek ereignet. Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Fabia, die in Richtung Schönberg unterwegs war, rutschte nach Zeugenaussagen mit ihrem Wagen in die Bankette und verlor anschließend die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem ihr entgegenkommenden Auto zusammen.

Nach Angaben der Polizei könnte Straßenglätte durch Schneeregen und Hagel den Unfall verursacht haben, bei dem fünf Menschen verletzt wurden, einige schwer. Zeugen hatten berichtet, wie die Fahrerin des Skodas offensichtlich versuchte gegenzusteuern, nachdem sie in die Bankette gerutscht war und dabei auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der 48-jährige Fahrer eines Ford Edge, der ihr entgegenkam, hatte keine Chance mehr auszuweichen und prallte bei dem Unfall auf der B 502 bei Barsbek frontal mit dem Skoda zusammen. „Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden“, berichtet die Polizei. Zwei Beamte vom Zoll, die zufällig vorbeikamen, hätten am Unfallort in Barsbek Erste Hilfe geleistet.

Unfall bei Barsbek: Hubschrauber bringt schwer verletzte Frau ins Krankenhaus

Die schwer verletzte Frau musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der 48-jährige Ford-Fahrer und seine Beifahrerinnen im Alter von 47 und 49 Jahren sowie ein 48 Jahre alter Beifahrer erlitten ebenfalls zum Teil schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gefahren.

Die Bundesstraße 502 war bis etwa 14.30 Uhr für rund zwei Stunden gesperrt. Neben den Einsatzkräften der Polizei in Heikendorf, Schönberg und Schönkirchen waren die Freiwilligen Feuerwehren Probstei-Nord und Schönberg sowie sechs Rettungswagen, ein Notarzt und ein Hubschrauber bei dem Unfall im Einsatz. Außerdem nahm die Straßenmeisterei Klausdorf die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf. An den Wagen entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro.