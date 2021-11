Sehlendorf

Ein Pferd geriet am Freitag am späten Nachmittag vor ein Auto. Der Zusammenprall ereignete sich in der Strandstraße in Sehlendorf (Gemeinde Blekendorf). Eine Person wurde leicht verletzt.

Totalschaden am Auto

Gegen 17 Uhr war der Pkw mit dem Pferd zusammengeprallt, berichtet Dieter Falkowski, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kaköhl-Blekendorf. „Dem Pferd ist nichts passiert“, erzählt er. Doch am Auto sei Totalschaden entstanden. Die Beifahrerin musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr nahm den auslaufenden Kraftstoff auf. Nähere Angaben zu den Umständen des Unfalls konnte die Polizei-Leitstelle am Wochenende nicht geben.