Wohin in Plön mit den Wohnungslosen? Die Stadt muss Unterkünfte zur Verfügung stellen, zurzeit in der Gartenstraße 9/11. Doch die Wohnblocks sind in einem sehr schlechten baulichen Zustand, das Gelände soll überplant werden. Auch die zweite Standort-Idee ruft Anwohner auf den Plan.