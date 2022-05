Plön

„Bäume mal ganz anders“ ist der Titel der Ausstellung, die zurzeit im Bistro der Plöner Tourist Info im Bahnhof gezeigt wird. Ute Wadehn ist hier regelmäßig zu Gast, in diesem Jahr hat sie auch größere Formate an die Wände gehängt. Und es wird in Teilen bunt.

Es sind die Bäume, die es der Hobbykünstlerin besonders angetan haben. Zwölf Werke spiegeln das wider. Frottagen (mit einem Graphitstift „abgepauste“ Motive) zeigen auf Büttenpapier zum Beispiel Baumstämme, denen besondere Blätter entfallen. Sie hat auch Blüten eines Goldregenbaumes getrocknet, die jetzt eine Wolkenformation bilden. Der Baum auf dieser Collage besteht aus getrockneten Tannennadeln, die Ute Wadehn auf dem Grundstück der Nachbarn sammeln durfte.

Der alte Efeu strahlt in kräftigem Petrol

Einen alten Efeustamm hat die Künstlerin mit einem Spachtel bearbeitet und petrolfarben grundiert und damit neben vielen Schwarz-Weiß-Bildern und einigen Acrylmalerei-Werken einen echten Hingucker geschaffen.

Auf bestimmte Techniken ist die Plönerin nicht festgelegt. Für die Schneeallee benutzte sie einen Feinliner („das war richtig Arbeit“), die alte Weide entstand mit einem wasservermalbaren Graphitstift, und für den alten Baumstamm vermischte sie Kaffeemehl mit Leim und Farbe.

Die Ausstellung ist diesen Monat im Bistro zu sehen, montags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr. Bei Fragen ist Ute Wadehn unter Tel. 04522/4989 zu erreichen.