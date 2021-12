Sie sind Tierarzt, Pädagogin oder Ruheständler. Ihre gemeinsame Passion ist die Holz-Bildhauerei. Jetzt zeigen 23 Künstlerinnen und Künstler im Freya-Frahm-Haus Laboe, was sie in 30 Jahren an der Volkshochschule Kiel gesägt, geschliffen und gefeilt haben.