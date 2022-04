Beschädigte Bauzäune, Schilder, Toilettenhäuschen: Unbekannte haben erneut in Mönkeberg gewütet. Dieses Mal ließen die Täter an der Ölpier und an der Grundschule ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Die Bürgermeisterin plant Maßnahmen, um den Vandalismus einzugrenzen.