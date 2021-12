Preetz

Es war die Hochzeit seines Bruders, bei der Thore Hoffmann lange feierte – und am nächsten Morgen verkatert im Hotel aufwachte. „Ich hatte die Aufgabe, meine Tochter zu bespaßen“, erzählt der gebürtige Preetzer, der mittlerweile in Hamburg lebt. Und so entwickelte er ein Spiel, das auch liegend möglich war. „Man kennt es ja als junger Vater, dass man morgens auch mal müde ist, ohne gefeiert zu haben.“ Zusammen mit Felix Schulz schrieb er deshalb das Buch „Kater Vater – 40 Papa-Kind-Spiele im Liegen!“ Frederik Jurk sorgte für die passenden Illustrationen.

Bei diesen Spielen muss man sich kaum bewegen

Nach dieser Hochzeitsfeier habe er aus eigenem Antrieb Spiele überlegt, für die man wenig Zubehör brauche, die man schnell spielen könne und für die man sich nicht bewegen müsse, erklärt Hoffmann. Er sprach mit seinem Freund Felix Schulz, der bereits ein Buch mit dem Titel „Papa Fit – Training für starke Papas und eine starke Vater-Kind-Bindung“ mit Sportübungen für Väter und Kinder veröffentlicht hatte, über seine Idee.

„Wir haben festgestellt, dass es nicht viele Bücher für Väter gibt“, so Hoffmann. So beschlossen sie, weitere Spiele zu entwickeln und die Sammlung als Buch herauszugeben. Als selbstständige Grafiker hätten sie während der Corona-Pandemie viel Zeit gehabt. Mit Frederik Jurk fanden sie einen Illustrator, der die Texte bebilderte. „Natürlich braucht es keinen Alkoholkater für die Spiele, und Mamas können sie auf jeden Fall auch spielen“, betonen sie.

Gestresste Eltern sollen sich erholen, während sie mit ihren Kindern spielen

Denn so schön das neue Leben als Eltern auch sei, sei es doch wichtig, sich auch ein Stück des „alten Lebens“ zu bewahren. Man müsse Freunde treffen, abschalten und auch mal an sich selbst denken. Die fantasievollen Spiele – alle ohne Handy, Tablet oder Fernseher – helfen dann am nächsten Tag, wenn es doch mal später als geplant geworden ist. „Sie ermöglichen es, spielend wertvolle Zeit mit den Kindern zu verbringen und sich gleichzeitig zu erholen“, schreiben die Autoren in ihrem Vorwort.

Nicht nur der klassische Kater könne den Eltern einen K.o. versetzen. Auch massiver Schlafmangel führe dazu, dass Mütter und Väter häufig erschöpft seien. Dann fehle die Energie, die Kleinen mit spannenden, selbst ausgedachten Geschichten zu begeistern. Mit dem Buch müsse man sich nichts ausdenken, sondern könne sofort loslegen, betonen die Autoren. Gleichzeitig sorgten die Spiele für eine starke Bindung zum Kind.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den Angeboten für Babys bis zu zwölf Monaten gehören unter anderem das Fahrradfahren im Liegen, Lichtspiele mit einer Taschenlampe, eine mit verschiedenen Materialien gefüllte Socke, die Finger-Freunde, Grimassen ziehen oder das Hütchenspiel.

Trampelpfad auf dem Rücken

Für Kinder bis zu drei Jahren eignen sich der Körper als Soundmaschine, das Verstecken von Kuscheltieren, ein Turmbau mit Büchern oder der Trampelpfad auf dem Rücken. Die Drei- bis Sechsjährigen haben ihren Spaß mit Flugstunden, Socken-Duell oder Schattenspielen.

„Kater Vater – 40 Papa-Kind-Spiele im Liegen!“, Herausgeber: Ready-to-Daddy UG, ISBN 978-3-00-070257-0