Mit einem neuen Angebot will der Verein Schusterstadt Preetz die pandemiegeplagte Geschäftswelt vor Ort stärken. In der Tourist-Info kann man einen Stadtgutschein erwerben, der in allen teilnehmenden Geschäften eingelöst werden kann. Das soll auch eine Geschenk-Idee für Weihnachten sein.