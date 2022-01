Verfolgungsjagd bei Lütjenburg: Polizei ermittelt Verdächtigen

Hohwacht

Im beschaulichen Amt Lütjenburg kommt es selten zu einer Verfolgungsjagd. Doch vor zehn Tagen fuhr ein Mann der Polizei davon, die ihn auf einer Straße in Hohwacht stoppen wollte. Die Lütjenburger Beamten haben jetzt einen Tatverdächtigen ermittelt. Nach Angaben der Polizei belastet ein Zeuge den Mann schwer. Der aber streitet alles ab. Es wurde zudem Beweismaterial im Auto entdeckt, das der Täter in einem Waldstück zurückließ. Was genau gefunden wurde, sagt die Polizei nicht.

Audi fiel wegen unterschiedlicher Kennzeichen auf

Verkehrsteilnehmern fiel damals ein Audi A3 auf, an dem unterschiedliche Kennzeichen montiert waren. Ein Streifenwagen entdeckte das verdächtige Fahrzeug im Ortsteil Schmiedendorf. Der Versuch, den Fahrer zu stoppen, scheiterte jedoch. Der Audi drängelte sich zwischen Streifenwagen und einem geparkten Anhänger hindurch und beschädigte das Polizeiauto.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd über die B 202 in Richtung Blekendorf und Futterkamp, wo der Wagen in einen Wald einbog. Der Täter flüchtete unerkannt zu Fuß. Auch der Einsatz eines Spürhundes und eines Hubschraubers führten aber zu nichts.