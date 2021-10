Schönberg

Die Gemeinde Schönberg hat ein Verkehrskonzept in Auftrag gegeben, das nun „kurz vor der Abschlussphase“ steht, wie Jorna Lindemann vom Wasser- und Verkehrskontor in Neumünster berichtete. Nach einer von ihrem Büro vorgenommenen Bestandsanalyse und Verkehrszählung sowie einer ersten Auswertung waren nun die Bürger gefragt. Knapp 20 (die politischen Vertreter von Gremien nicht mitgerechnet) nutzten die Gelegenheit, ihre Anregungen und Ideen einzubringen, auf Defizite in verschiedenen Bereichen hinzuweisen und den Planern ihre Wünsche mit auf den Weg zu geben.

Zu wenige machten von dieser Gelegenheit Gebrauch, meinten Sina Bierck und Dennis Wuske. Sie wohnen seit 20 Jahren am Schönberger Strand und haben eine Menge anzumerken, wenn es um den ruhenden oder auch den fließenden Verkehr in der Gemeinde Schönberg geht. „Unsere Straße ist eine Spielstraße, aber niemand hält sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. In den Sommermonaten kommen wir kaum aus unserer Einfahrt heraus“, beklagte Wuske.

Dieses Problem schildert er schriftlich und in Form von Defizitpunkten an der Ortskarte von Schönberg. Doch er beließ es nicht bei Kritik, sondern regte unter anderem ein Anwohnerparken oder auch die Umgestaltung der verkehrsberuhigten Straße aus, um die Autofahrer zur vorgegebenen Schrittgeschwindigkeit zu zwingen. „Ich fühle mich hier bei dieser Bürgerbeteiligung ernst genommen. Ich bin sehr froh, dass ich dazu Gelegenheit habe und erschrocken zugleich, dass nicht mehr Menschen dieses Angebot annehmen“, sagte Wuske.

Barrierefreie Querungen fehlen

Viele Defizitpunkte erhielt auch der Bereich rund um den Museumsbahnhof, der vor allem für Radfahrer, aber auch für Autofahrer, unübersichtlich sei, hieß es dazu. Michael Hilgers, ebenfalls Anwohner im Schönberger Strand, monierte unter anderem auch die bauliche Situation im Korshagener Redder, der Hauptdurchfahrtsstraße des Strandgebietes. Aber auch im Ortszentrum hatten die Einwohner etliche Punkte zu verteilen. So beklagte Helma Krumlinde unter anderem zu wenige barrierefreie Querungen und abgesenkte Bordsteine in den Straßen, wie auch der Seniorenbeirat mehrfach angemerkt hatte.

Mangelnde Barrierefreiheit in vielen Bereichen bestätigten auch die Planer in ihrer Bestandsaufnahme. Auch lägen viele Gehwege unter der Regelbreite von 2,50 Meter, erklärte Jorna Lindemann. Die Verkehrszählung im August hatte eine Zahl von unter 800 Fahrzeugen pro Stunde ergeben, das Unfallgeschehen in den vergangenen vier Jahren bezifferte sie auf 69, als Schwerpunkt nannte sie die Bahnhofstraße, Schönbergs meist befahrene Durchfahrtsstraße.

Ein Knackpunkt, der bereits mehrfach in den gemeindlichen Gremien diskutiert worden war, ist die Kreuzung Lünningsredder/Ostseestraße. Dort, so wurde bemängelt, werde es vor allem für Radfahrer gefährlich, die nämlich vom Radweg auf die Straße ausweichen müssten, um dann ein Stück weiter wieder auf den Radweg auffahren zu können.

Verkehrskonzept Schönberg: Bürger sollen auch weiterhin mitreden können

Das Thema Verkehr sei für die Gemeinde von entscheidender Bedeutung und eng verbunden mit dem ebenfalls in Planung befindlichen Ortsentwicklungskonzept, sagte Bürgermeister Peter Kokocinski. Bisher habe es zu einzelnen Schwerpunkten wie im Linauweg oder im Rauhen Berg Bürgeraktionen gegeben. Mit diesem Konzept wolle sich die Gemeindevertretung eine Handlungsrichtschnur geben, wie sich die Gemeinde verkehrlich entwickeln kann, welche baulichen Veränderungen es für eine Optimierung in bestimmten Bereichen geben müsse, so Kokocinski.

Die Bürgeranregungen und Eingaben würden nun von den Planern ausgewertet und bearbeitet, sodass eine Stärken- und Schwächenanalyse erstellt werde. Auch das aus dem Jahr 2002 stammende vorhandene Verkehrskonzept werde zur Auswertung mit herangezogen. Doch viele der dort empfohlenen Maßnahmen könnten so gar nicht mehr umgesetzt werden, erklärte Planer Michael Hinz, der bereits am vorigen Konzept mitgearbeitet hatte.

Um den Bürgern auch weiterhin die Möglichkeit zu geben, den Prozess zu begleiten, sprach sich Wolfgang Mainz (SPD-Fraktionssprecher) dafür aus, zu den nun folgenden Beratungen in den gemeindlichen Gremien den Bürgern auf Wunsch auch ein Rederecht einzuräumen. „Wir wollen eine echte Bürgerbeteiligung“, so Mainz.