Schwentinental

Die Tat muss gegen 17.40 Uhr am Montagabend auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Schwentinental (Ortsteil Raisdorf) geschehen sein. Was genau sich abspielte und warum, bleibt unklar. Bekannt ist bislang nur: Ein Mann lag mit einer Schussverletzung am Boden. Jetzt versucht die Polizei, mithilfe von Zeugen Licht ins Dunkel zu bringen.

Die Kriminalpolizei Plön und Staatsanwaltschaft Kiel haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeuginnen und Zeugen. Bislang gehen die Ermittlungsbehörden nach eigenen Angaben von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Schuss in Schwentinental: Plötzlich spürte der Mann einen stechenden Schmerz

Bekannt ist nur: Laut Polizei hat nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 17.40 Uhr ein 49-jähriger Mann den Werkstattbereich auf einen vorgelagerten Parkplatz in der Konrad-Zuse-Straße in Schwentinental verlassen. Dann habe der Mann unvermittelt ein Geräusch wahrgenommen und Schmerzen in seinem Arm verspürt.

Die zufällig in der Nähe stehenden Zeugen seien dem Verletzten sofort zur Hilfe geeilt. Der 49-Jährige musste mit einem Krankenwagen in eine Kieler Klinik gebracht werden. Eine Rechtsmedizinerin stellte laut Polizei eine Schussverletzung fest. Von einer Lebensgefahr sei derzeit nicht auszugehen.

Schuss in Schwentinental: Zeugen des Vorfalls sollen sich melden

Weitere Auskünfte könne die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. Zeuginnen und Zeugen, die bislang noch nicht von den Beamten befragt wurden, werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer mit der Polizei in Verbindung zu setzen: 0431/60 3333.