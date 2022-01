Videoüberwachung: Plön ist Müllfrevlern auf der Spur

Plön

Jetzt reicht es der Stadt mit dem Müll. Dem illegal entsorgten Müll. In den vergangenen Jahren ist es immer mehr geworden, was so im Stadtgebiet einfach so abgelegt wurde. Und keiner will’s gewesen sein. Abfallsäcke, Kleidungsstücke, Sperrmüll wie Matratzen oder Kinderwagen, Elektrogeräte und eine ganze Reihe unbrauchbarer Dinge mehr. Nicht nur an den Altglas- und Altkleidercontainern, vor allem auch in der Gartenstraße. Nun wird der Bereich videoüberwacht.

Das Rasenstück vor dem Wohnblock in der Gartenstraße ist städtischer Grund. Und regelmäßig hat sich dort der Müll getürmt. Im Haus bringt die Stadt Wohnungslose unter. Das heißt aber nicht, dass der Abfall von ihnen stammt. „Das war der erste Verdacht“, sagt Bürgermeister Lars Winter. Offensichtlich hat die Stadt aber Hinweise, dass die Übeltäter nicht in der direkten Nachbarschaft zu finden sind.

Illegaler Müll kostete die Stadt mehrere Tausend Euro

Der unerlaubt abgelagerte Müll wird in regelmäßigen Abständen von der Abfallwirtschaft des Kreises Plön abtransportiert – allerdings kostenpflichtig. In den vergangenen Jahren hatte die Stadt mehrere Tausend Euro zu zahlen. Vor allem Sperrmüll wird teuer. „Da mussten wir dann auch schon Container von der Firma John holen“, sagt der Bürgermeister.

Kein Wunder, dass deshalb der illegale Müll immer nach Hinweisen untersucht wird, wer der Verursacher sein könnte. So wurde im Papiermüll schon ein Briefumschlag mit Adresse entdeckt. Es war aber schwer zu beweisen, dass der Abfall vom Angeschriebenen stammt. Das ändert sich nun, denn in der Gartenstraße sorgt eine Videokamera für Beweismaterial. Schnell und effizienter können dann die Personen identifiziert werden, die ihren Müll unrechtmäßig auf Kosten der Allgemeinheit entsorgen.

Videoüberwachung setzt die Stadt Plön gegen illegale Müllentsorgung ein. Quelle: hfr

Die Stadt hofft aber, dass allein durch die Überwachung die wilden Müllkippen schon verhindert werden. „Das soll auf jeden Fall abschrecken“, so Winter. Ein entsprechendes Schild hängt an der Stirnseite des Wohnblocks. Die Aufnahmen werden gespeichert und ausgewertet. Wenn sie keine Ordnungswidrigkeiten dokumentieren, werden sie innerhalb von zehn Wochentagen gelöscht. Wird aber ein Müllfrevler gefilmt, der womöglich mit dem Auto vorgefahren ist, dann kann ein Bußgeld in einer Höhe von bis zu 100 000 Euro verhängt werden.

Eine weitere Kamera soll in den nächsten Wochen in der Övelgönne an der Entsorgungsstation für Altglas und Altkleider installiert werden. „Vorher wollen wir aber die Anwohner in einem Schreiben darauf hinweisen“, erzählt Winter. Besonders hier häuft sich immer wieder der Müll neben den Containern. „Wenn die Container voll sind, muss man seine Flaschen oder seine Kleider wieder mitnehmen oder zu einer anderen Stelle fahren. In keinem Fall darf das Mitgebrachte vor oder neben den Container abgelegt werden“, so Winter. Ganz aktuell liegen dort, vor dem ehemaligen Bolzplatz, schon wieder Tüten mit Flaschen. Schwerer wiegt, dass dieser Platz zu einem echten Sperrmüll-Hotspot geworden ist.

Die Möglichkeit, dass die illegalen Müllentsorger mit Start der Videoüberwachung auf andere Standorte von Containern im Plöner Stadtgebiet ausweichen könnten, sieht die Stadtverwaltung. „Aber wir wollen jetzt ein Zeichen setzen“, sagt der Bürgermeister. Die Kosten für beide Videoüberwachungen in Höhe von rund 3200 Euro zahlt die Stadt allerdings nicht alleine. „Das teilen wir uns mit der Abfallwirtschaft des Kreises“, erklärt Winter. Im Kreis dürfte Plön Vorreiter sein mit einer derartigen Videoüberwachung.

Wer Sperrmüll entsorgen möchte, kann sich bei der Abfallwirtschaft des Kreises Plön melden und einen regulären Abfuhrtermin vereinbaren. Pro Halbjahr ist ein Termin möglich, dafür werden 10 Euro fällig. Die Abfallwirtschaft ist telefonisch unter 04522/747474 erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kreis-ploen.de.