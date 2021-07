Pohnsdorf

Vier Menschen wurden am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall verletzt, als ein Lkw und ein Pkw im Kurvenbereich der Preetzer Landstraße in Pohnsdorf zusammenstießen. Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Preetzer Polizei war der 69-jährige Fahrer eines Pkw auf der Preetzer Landstraße aus Richtung Honigsee unterwegs, als er gegen 13.30 Uhr in der Kurve mit dem Lkw zusammenstieß, der von einem 50-jährigen Fahrern gesteuert wurde. Der Pkw-Fahrer, seine beiden Mitfahrer sowie der Beifahrer aus dem Lkw wurden leicht verletzt und mussten in die Klinik.

Sachschaden von 11 000 Euro

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, teilt die Polizei mit. Alkohol- oder Drogenkonsum konnte nicht festgestellt werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 11 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.