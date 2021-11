Plön

Sie ist satte 13 Meter groß und wiegt an die zwei Tonnen, die diesjährige Nordmanntanne, die die Fielmann-Akademie am Mittwoch vor dem Plöner Schloss aufstellen ließ. Zum elften Mal schmückt so ein großer Baum das Wahrzeichen der Stadt.

Mit mehr als 2000 Glühlampen wird er geschmückt und strahlt dann weit über den großen Plöner See hinaus. Nachdem die Tanne im vergangenen Jahr von einem privaten Spender kam, stammt der diesjährige Baum aus einer Baumschule. Clasen & Co. bezieht ihre großen Weihnachtsbäume von einem kleinen Anbieter aus der Nähe von Elmshorn. Hier habe man sich auf große bis sehr große Weihnachtsbäume spezialisiert. Übrigens wird von hier traditionell der Baum für den Bundespräsidenten im Schloss Bellevue geliefert.

Kran hob die Tanne an ihren Platz

Bei Tannen dieser Größenordnung muss alles ein bisschen größer sein. Sie werden mit Hilfe eines Krans vom Lkw gehoben und aufgestellt. Die Firmen Gartengestaltung Oehlert aus Lütjensee und der Trede Walddienst aus Kühren bewältigen diese Aufgabe bereits seit mehreren Jahren und kennen die Herausforderungen der Aktion.

Nach jetzigem Stand wird am Freitag, 26. November, vor dem Schloss angeleuchtet. Um 18 Uhr wird der Countdown gestartet und bei Null das Licht angemacht. Schon etwas früher öffnen die Verkaufsbuden mit Punsch und Leckereien, berichtet Lars Hellberg, Geschäftsführer der Fielmann-Akademie. Im vergangenen Jahr fand das Anleuchten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.