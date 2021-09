Schönkirchen

Am Sonntag gegen 17.45 Uhr bemerkte eine Autofahrerin auf der B502 in Höhe Schönkirchen Richtung Kiel gerade noch einen Menschen und eine Wurfbewegung auf einer Fußgängerbrücke über ihr. Dann krachte etwas in ihre Windschutzscheibe. Die Frau blieb unverletzt, die Scheibe ging allerdings kaputt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und nach einem Jungen.

Nach Angaben der 51 Jahre alten Fahrerin eines Toyota Aygo sei der mutmaßliche Werfer ein etwa acht- oder neunjähriger Junge mit kurzen, schwarzen Haaren gewesen, der ein gelbes Oberteil getragen und sich allein auf der Brücke aufgehalten habe. Laut Polizei habe die Frau ihren Wagen unter Kontrolle und sicher zum Stehen bringen können. Dabei sei sie selbst unverletzt geblieben. Einen Steinschlag durch ein vorausfahrendes Fahrzeug schloss die Autofahrerin nach Polizeiangaben aus.

Die Polizeistation Dietrichsdorf hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht nach dem Kind sowie nach Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel entgegen.