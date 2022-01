Vorträge in Preetz von der Ethik in der Medizin bis zum gesunden Schlaf

Preetz

Die Sektion Preetz der Universitäts-Gesellschaft Schleswig-Holstein setzt die Vortragsreihe im Winterhalbjahr fort. Den Auftakt im neuen Jahr macht Prof. Maximilian Mehdorn am Dienstag, 11. Januar, zum Thema „Ethik in der Medizin am Beispiel der Neurochirurgie“.

Als ehemaliger Direktor der neurologischen Klinik und langjähriger Vorsitzender der Ethikkommission der medizinischen Fakultät an der Christian-Albrechts-Universität Kiel erläutert er einige ärztliche Entscheidungen, speziell aus der Neurochirurgie, und stellt sie zur Diskussion.

Entscheidungen in Grenzsituationen

Es handelt sich um Entscheidungen aus speziellen Grenzsituationen, die auf ethischen Grundvoraussetzungen und einem besonderen Regelwerk basieren. Dabei steht die Würde der Patienten im Mittelpunkt. Mehdorn lässt seine langjährige ärztliche Erfahrung in den Vortrag einfließen, die er auch auf einer weltweiten Reisetätigkeit erworben hat.

Am Dienstag, 25. Januar, beschäftigt sich Prof. Robert Göder von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in seinem Vortrag „Schlafen für die Gesundheit“ mit zahlreichen Funktionen des Schlafs und seiner Bedeutung für Körper und Seele. Fragen zu allen Aspekten des Themas können gestellt werden.

Anlageberatung aus mathematisch-akademischer Sicht

Unter der Überschrift „Wohin mit dem Ersparten?“ will Prof. Jan Kallsen vom Mathematischen Seminar am Dienstag, 8. Februar, in einem launigen Vortrag Anlageberatung aus mathematisch-akademischer Perspektive vorstellen. „Dabei kommt er zu unerwarteten Einsichten – jenseits von konkreten Anlagetipps“, schreibt die Universitäts-Gesellschaft in ihrer Ankündigung.

Prof. Manfred Hanisch vom Historischen Seminar geht am Dienstag, 22. Februar, der schwierigen Frage nach: „Wie war Hitler möglich?“ Die Erklärungsansätze für diese beklemmende Frage erweisen sich als ein kompliziertes Ursachengeflecht.

Im letzten Vortrag am Dienstag, 8. März, stellt Dr. Sebastian Elsässer den Zuhörern die Stadt Kairo als eine Metropole des globalen Südens mit all ihren Problemen und Brennpunkten vor.

Die Vorträge beginnen jeweils unter Einhaltung der 2G-Regel um 19.30 Uhr in der Mensa der Schulen am Hufenweg, Hufenweg 5. Der Eintritt kostet 4 Euro (für Mitglieder, Schüler und Schülerinnen sowie Studierende frei).