Plön

Hans Rost (82) ist einer, der viel zu Fuß unterwegs ist. Mit seinen Nordic-Walking-Stöcken unternimmt er nahezu täglich Touren. Wenn ihm dabei auffällt, dass es irgendwo nicht richtig gut läuft, berichtet er gerne in den Ausschüssen der Stadt. Zur Einwohnerfragestunden spricht das Seniorenbeirats-Mitglied dann Bürgermeister und Kommunalpolitiker an. Doch jetzt fühlt er sich nicht so richtig verstanden.

Es geht ihm um den Wanderweg vom Kieler Kamp zur Fünf-Seen-Allee, der kurz hinter dem Mutter-Kind-Haus St. Walburg startet, am ehemaligen Landhaus zu den fünf Seen. Gleich nach 50 Metern macht den Spaziergängern eine große Buche zu schaffen. Beziehungsweise deren Wurzeln. „Das sind Stolperfallen“, monierte er. Hier hat der Weg ein leichtes Gefälle, durch Regen ist ein großer Teil des Weges offensichtlich weggespült worden.

Der begehbare Teil ist sehr schmal geworden

Die Wurzeln ragen bis zu 30 Zentimeter aus der Erde, der eben begehbare Teil des Weges ist arg schmal geworden. „Ich spreche hier für die Älteren und die Mütter mit Kinderwagen“, sagte Rost im jüngsten Hauptausschuss. Und er nannte das Problem nicht zum ersten Mal. Im Umweltausschuss hatte er es bereits angesprochen, auch schon im vergangenen Jahr.

Eine Antwort hatte Rost also bereits einmal bekommen. Bürgermeister Winter verwies darauf, dass es ein Wanderweg sei. Wer bequemer unterwegs sein möchte, könne bis zum Ende des Kieler Kamps gehen und dann den Weg am Großen Madebrökensee entlang nutzen. So wird die wurzelige Buche umgangen. Aber: Es ist ein Umweg von knapp 400 Metern.

Die Antwort ärgerte Hans Rost. Er ist der Meinung, die Stadt Plön könne hier den Weg aufschütten. Die Wurzeln leiden darunter nicht. Wer nicht gut zu Fuß ist, hat durch die Buche hier wirklich Probleme. Die möchte der fürsorgliche Rost abgeschafft wissen. „Ich bitte um Prüfung!“

Nicht so Bettina Hansen (SPD). Die Ratsfrau plädierte spontan dafür, den Weg so zu belassen, wie er ist. „Kinder lieben diesen Weg und die fantastische Eiche, das ist ein Riesenstück Natur“, sagte sie im Hauptausschuss. Das weiß Rost natürlich auch, für ihn wiegt die Unfallgefahr aber schwerer.

Wie sieht es mit der Verkehrssicherungspflicht aus?

Man nenne den Weg „Schlangen- und Dinosaurierweg“, sagte Bettina Hansen. Nicht nur die Mütter (oft mit Kinderwagen) aus St. Walburg nennen ihn Abkürzung zum Supermarkt. Naturnah oder Verkehrssicherungspflicht? Hauptausschussvorsitzender Ingo Buth (parteilos) versprach, dass sich die Mitarbeiter vom Team Bautechnik aus dem Rathaus und die Umweltfachkraft die Stelle anschauen und im nächsten Umweltausschuss berichten werden.

Derweil geht Hans Rost hier weiter Nordic Walken. Ganz vorsichtig. Wenn ihn, wie oft am Vormittag, Mütter aus St. Walburg begleiten, weist er deutlich auf die Unfallgefahr hin. Für die kurenden Frauen hat er übrigens vier unterschiedlich lange Nordic-Walking-Strecken ausgearbeitet. „Die sind zwei bis fünf Kilometer lang“, erzählt er. Manchmal gehe er mit den Mitläuferinnen auch durch die Siedlung Stadtheide und zeigt ihnen den großen Spielplatz am Sportplatz. „Ich war hier Berufssoldat und erzähle dann von der ehemaligen Kaserne“, sagt er.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hans Rost engagiert sich eben gerne. Für den Seniorenbeirat, für St. Walburg und für die Plöner. Jetzt ist er gespannt auf die nächste Ausschusssitzung, laut Sitzungskalender am 5. Mai. Oder ob bis zur Ratsversammlung am 30. März schon eine Antwort fertig ist?