Die Wohnungsnot in Preetz könnte Ende kommenden Jahres etwas gelindert werden: Dann sollen die beiden Mehrfamilienhäuser fertig sein, die die Wankendorfer Baugenossenschaft am Ragniter Ring baut. Und der Vorstand hat noch weitere Pläne – auch kreisweit.

In Preetz entstehen 30 neue Wohnungen

Wankendorfer Baugenossenschaft - In Preetz entstehen 30 neue Wohnungen

Wankendorfer Baugenossenschaft - In Preetz entstehen 30 neue Wohnungen

Von Silke Rönnau