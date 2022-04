Eutin

Nach zwei Jahren Pause hält der Blues im Mai wieder Einzug in Eutin. Das Bluesfest findet vom 19. bis 22. Mai unter dem Motto „Blues survives everything“ statt. Wegen des Umbaus des Eutiner Marktplatzes gibt es ausnahmsweise eine neue Location: die Konzerte finden auf dem Segenhörn statt, rund 100 Meter Luftlinie vom Marktplatz entfernt.

14 Acts aus neun Ländern werden Blues verschiedenster Stilrichtungen bei freiem Eintritt spielen. Neben Blues aus den USA werden vor allem die jüngeren, europäischen Bands den zeitgemäßen Blues interpretieren. In weiten Teilen wird auf eher angestaubten traditionellen Blues verzichtet. Statt dessen wird die Moderne des Blues mit viel Raum für verrückte Spunds und Spielformen zelebriert.

Mit Muddy What? startet das Bluesfest

Am Donnerstag, 19. Mai, startet das Programm um 17 Uhr mit Muddy What?, ab 18.45 Uhr spielt das griechische Sakis Dovolis Trio, von 21 bis 23 Uhr stehen The Claudettes (USA) auf der Bühne. Am Freitag, 20. Mai, wollen Johnny Iguana und Michael Caskey aus Amerika das Publikum begeistern, Dark Leaves aus Polen übernehmen um 18.15 Uhr, bevor um 21 Uhr The Bluesanovas aus Deutschland an der Reihe sind.

Bereits ab 13 Uhr gibt es am Sonnabend, 21. Mai, Blues in Eutin: Sons & Preachers (D) treten auf, ab 15.15 dann Soft City aus Norwegen, um 18 Uhr übernimmt die argentinisch-deutsche Vanessa Harbek Blues Band. Den Abschluss machen ab 21 Uhr die Malone Sibun Band (USA/GB).

Um 13 Uhr am Sonntag, 22. Mai, gehört die Bühne Nave & The Ghost Collectors aus Norwegen, um 15.15 Uhr übernimmt W Band (Tschechien/Slowakei). Aus den USA stammt die Jamiah Rogers Band, die ab 17.45 Uhr spiel. Von 20.15 bis 22.15 Uhr ist das große Finale geplant. „Hosted Session“ mit Georg Schroeter und Mark Breitfelder und Gästen, unter anderem Soft City, W Band, Jamiah Band, Kalle Reuter sowie Nave & The Gost Collectors.

Neben den Konzerten am Segenhörn lockt die Veranstaltung von Donnerstag bis Sonnabend auch wieder mit Nightsessions im Brauhaus am Marktplatz. Nachprogrammende ab etwa 23.30 Uhr gibt es jeweils zwei Konzerte.