Wankendorf

Für die jetzt anstehenden Abitur-Klausuren an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufenangebot gibt es zeitnah Nachholtermine, falls Schülerinnen oder Schüler kurzfristig erkranken sollten. Von dieser Regelung jedoch kann Michel-Connor Ott in Wankendorf nur träumen: Der Auszubildende infizierte sich kurz vor der Gesellenprüfung an Corona – deshalb drohte ihm, erst im kommenden Winterhalbjahr an den Abschlussprüfungen teilnehmen zu können.

Nur einer glücklichen Fügung ist es zu verdanken, dass die Ausbildung von Michel-Connor Ott zum Hotelfachmann am Hotel & Restaurant Schlüter in Wankendorf nun doch kein halbes Jahr länger dauert. Sabine Schlüter hatte sich mit ihrem Lehrling schon fast auf einen „Plan B“ verständigt, nachdem Anrufe bei der für Prüfungen zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) in Kiel erfolglos geblieben waren. Die Kammer hatte zunächst auf einer grundsätzlichen Regelung beharrt: Wer die theoretischen und schriftlichen Abschlussprüfungen bei betrieblichen Ausbildungen versäumt, muss ein halbes Jahr bis zu den nächsten Prüfungen warten.

Vorgehen der IHK „nicht nachvollziehbar“

„Plan B“ sah vor, dass Ott trotz seines Auszubildenden-Status einen neuen Vertrag mit Gesellenbezügen erhalten hätte. Dass der 20-Jährige doch noch zur schriftlichen Prüfung zugelassen wurde, hat allein mit den jüngsten Veränderungen der Corona-Landesverordnung zu tun: Die Quarantänezeit ist auf fünf Tage verkürzt worden. Vorgehen und Haltung der IHK in dieser Ausnahmesituation jedoch sind für die Betreiberin des Familienbetriebs nicht nachvollziehbar: „Für uns war das wie ein Schlag ins Gesicht.“

IHK macht Ausnahme bei mündlichen Prüfungen Eine Ausnahme bei ihren Prüfungsbestimmungen machten die Industrie- und Handelskammern bei den mündlichen Prüfungen im vergangenen Winter-Halbjahr: Wegen zahlreicher Corona-Fälle konnten betroffene Auszubildende zeitnah die mündlichen Prüfungen nachholen. Anders als bei den schriftlichen Prüfungen werden dabei bundesweit keine identischen Fragestellungen behandelt.

Gerade in der Coronazeit haben die gastronomischen Betriebe und die Auszubildenden viele Opfer bringen müssen. „Uns fehlten Gäste, mit denen unser Michel-Connor das Gelernte anwenden und üben konnten“, berichtet die 47-jährige Hotelfachfrau. In der schulischen Bildung gehören Homeschooling-Konzepte und Online-Klausuren inzwischen zum Alltag, so Sabine Schlüter. Für krankheitsbedingte Absagen von Abi-Klausuren gibt es sogar zwei Nachholtermine vor dem 1. Juli. „Mir ist unverständlich, dass so etwas in der betrieblichen Ausbildung nicht möglich sein soll.“

Dehoga kündigt Gespräche mit der IHK an

Vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) als zuständigem Interessenverband kam keine Unterstützung, berichtet die Gastronomin voller Bedauern. Axel Strehl, Präsident der Dehoga Schleswig-Holstein, versteht den Frust des Wankendorfer Mitgliedsbetriebes: „Das ist eine missliche Situation, aber die Prüfungen sind eine hoheitliche Aufgabe der Industrie- und Handelskammern. Wir werden es aber bei den nächsten IHK-Gesprächen auf den Tisch bringen.“

Die IHK Kiel, die auch für den Kreis Plön zuständig ist, macht auf Nachfrage auf den Unterschied zu schulischen Abschlussprüfungen aufmerksam. Die Aufgabensätze seien in allen 16 Bundesländern identisch, während sich die Abiprüfungen aus einem Aufgabenpool bedienen könnten. Zudem seien alle Prüfer ehrenamtlich tätig.

Laut Thore Hansen, Geschäftsbereichsleiter für Aus- und Weiterbildung und Entwicklung bei der Kieler Kammer, hatte es in der Vergangenheit Diskussionen um eine Ausweitung der Aufgabenpools inklusive der Schaffung von Nachholterminen gegeben. „Dann hätten die ebenfalls ehrenamtlich besetzten Aufgabenerstellungsausschüsse die doppelte Anzahl von Aufgaben entwickeln müssen“, so Hansen. „Das machten aber die Ehrenamtler nicht mit.“