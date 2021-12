Schönberg/Probsteierhagen

Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte in Schönberg und Probsteierhagen hatte lange überlegt, ob sie es wagen sollten, die Märkte trotz der pandemischen Lage anzubieten. Das Ergebnis gab ihnen recht. Sowohl am Fuße der Schönberger Kirche, eingebettet in die historischen Fassaden des Marktes als auch vor der stimmungsvollen Kulisse des Herrenhauses Hagen bummelten vor allem Familien mit Kindern an weihnachtlichen Ständen entlang. In beiden Fällen galt die 2G-Regel, die am Einlass kontrolliert wurde. Sicherheits- und Ordnungspersonal war vor Ort.

Weihnachtsmarkt in Schönberg: 2G ist Pflicht, die Maske ist freiwillig

Ein wenig Normalität, glänzende Kinderaugen, Treffen unter freiem Himmel, ein stimmungsvoller Weihnachtsbummel – das genossen die Besucher in Schönberg. Am Fuße der evangelischen Kirche und vor der Kulisse der historischen Fachwerkhäuser lud das üppig illuminierte Weihnachtsdorf ein zum Verweilen, Treffen, Klönen. An den zwei Ein- und Ausgängen des eingezäunten Weihnachtsdorfes kontrollierten die Mitarbeiter der Gemeinde die 2G-Nachweise, glichen die Angaben mit dem Personalausweis ab. Das Tragen der Maske war freiwillig, auf die Abstandsregeln wurde hinwiesen.

Bürgermeister Peter Kokocinski: „Lieber soll man sich im Freien treffen als zu Hause im Wohnzimmer!“

Neben den Organisatoren der Kulturabteilung der Gemeinde Schönberg waren auch die Bauhofmitarbeiter vor Ort. „Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, dass es uns auch unter erschwerten Bedingungen gelungen ist, diesen Markt zu veranstalten. Lieber soll man sich im Freien auf so einem Markt treffen als zu Hause mit vielen Leuten im Wohnzimmer“, sagte Bürgermeister Peter Kokocinski.

Vor allem Familien mit Kindern genossen dieses Angebot, wie unter anderem Juliane und Christopher Rößler aus Heikendorf mit ihren Kindern Johann, Alba und Greta. „Wir sind gerade wegen der familiären Atmosphäre hierher nach Schönberg gekommen. Wir fühlen uns sehr wohl hier, auf die Einhaltung der Corona-Regeln wird geachtet und zur Sicherheit haben wir die Masken dabei, wenn es am Stand doch enger wird“, sagte Juliane Rößler.

Weihnachtsmarkt in Probsteierhagen auch noch am 3. Advent Der Weihnachtsmarkt am Schloss Hagen in Probsteierhagen öffnet auch am dritten Adventswochenende noch einmal. Rund 40 Aussteller zeigen im Gewölbekeller des Herrenhauses ihre kunsthandwerklichen Arbeiten, von Schmuck über Lederwaren bis hin zu weihnachtlichen Dekorationen. Geöffnet ist der Markt am Sonnabend, 11., und Sonntag, 12. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt kostet aufgrund der erhöhten Kosten für Sicherheitspersonal einen Euro. Es gilt 2G und Maskenpflicht.

Außerdem sei das Angebot nicht so kommerziell, sondern man bekomme das, was die Nachbarn von nebenan genäht oder gestrickt haben. „Wir haben schon ein Kleid für Alba erstanden“, so die junge Mutter. Auch die Standbetreiberin Sylvia Wahren aus Hohenfelde freute sich, nach dem vergangenen Jahr Zwangspause ihre handwerklichen Arbeiten und Dekorationen wieder anbieten zu können. „Die Stimmung ist sehr gut, die Besucher und die Standbetreiber sind froh, hier sein zu können“, so die Anbieterin.

Er sorgte auf dem Schönberger Weihnachtsmarkt für beste Stimmung bei Kindern und Eltern: Kinderliedermacher Patrick Wilkens aus Schönberg. Quelle: Astrid Schmidt

Auch in Probsteierhagen hatte Frank Duffner an seinem Angebot des Weihnachtsmarktes im und um das Herrenhaus Hagen festgehalten. Doch mit deutlich höheren Aufwand als in den Vorjahren, wie der Organisator sagte. Denn er habe zusätzliche Kosten für Absperrgitter und Security-Personal aufwenden müssen. „Um das etwas zu kompensieren, haben wir in diesem Jahr einen Euro Eintritt kassiert“, so Duffner. Nicht nur darüber gab es am Eingang zum Markt vereinzelt Diskussionen, sondern auch über die 2G-Regel. Die hatte Duffner noch ergänzt um eine Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände, im Haus selbst galt sie ohnehin.

In Probsteierhagen mischte sich die Weihnachtsfrau unter die Bummelnden

Dennoch waren die rund 40 Standbetreiber froh über die Möglichkeit, überhaupt ihre Waren anzubieten. Auch wenn die Besucherzahl nach Einschätzung Duffners deutlich geringer war als in den Vorjahren. Ebenso hatte der Organisator vereinzelte Absagen von Standbetreibern hinnehmen müssen, doch die Lücken habe er durch die Absage von Märkten in anderen Orten schnell schließen können. Ein besonderes Angebot hatte sich Standbetreiberin Kerstin Fraenkel ausgedacht: Sie schlüpfte während des Marktes in ihr Weihnachtskostüm und beschenkte die Jüngsten.