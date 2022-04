Schwentinental

Die Erleichterung ist ihr sichtlich ins Gesicht geschrieben. Die Fliegerbombe, die bei Claudia Sheen auf dem Pferdehof Lepschies gefunden wurde, ist erfolgreich entschärft worden. „Man ist dann doch bis zum Ende angespannt“, sagt sie, als sie wieder zurück auf der Koppel neben der entschärften Bombe steht.

Seit dem Zweiten Weltkrieg lag die 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe nun schon bei ihr auf dem Hof. Vergraben im Lehmboden. Eigentlich wollte Claudia Sheen nur ihren Misthaufen erneuern. Doch dafür brauchte sie eine Baugenehmigung und der Kampfmittelräumdienst musste anrücken. Denn gerade im Gebiet in und um Schwentinental werden noch weitere Bomben vermutet. Erst vor wenigen Jahren entdeckte der Kampfmittelräumdienst zwei Weltkriegsbomben bei Claudia Sheens Nachbarn.

Claudia Sheen: Ich hatte dabei die Sprengung bei TKMS im Kopf

Dieses Mal wurde der Kampfmittelräumdienst erneut fündig. Auf alten Weltkriegskarten entdeckte er ein Einschlagsloch. Am Dienstag kamen die Experten das erste Mal zum Hof und bohrten in den Boden. „Sie haben ganz langsam hier gebuddelt und sind auf die Bombe gestoßen“, erzählt Claudia Sheen. Schnell war klar, dass diese Bombe nicht gesprengt werden muss, sondern entschärft werden kann.

Freitagvormittag sollte es losgehen. Ab 9 Uhr wurden die Straßen gesperrt, bis 9.30 Uhr sollten alle Anwohner ihre Häuser verlassen haben. „Ich hatte die ganze Zeit die Sprengung der Bombe bei TKMS im Hinterkopf“, erzählt sie. Erst vor wenigen Wochen musste bei TKMS eine Weltkriegsbombe gesprengt werden, die für reichlich Schäden sorgte. Es war eine bereits bewegte Langzeitbombe. Ihr Zünder war einer der gefährlichsten seiner Art.

Ganz so dramatisch war es bei Claudia Sheen nicht. „Die Bombe war sehr leichtgängig und daher ohne Probleme zu entschärfen“, erklärt Marc Wernicke vom Kampfmittelräumdienst. Die 500-Pfund-Bombe hätte eigentlich damals beim Aufschlag explodieren sollen. Doch die Zündnadel hatte das Zündhütchen nicht getroffen. „Von alleine hätte diese hier eigentlich nicht mehr in die Luft gehen können“, erklärt Marc Wernicke.

Eine dreiviertel Stunde dauerte die Entschärfung. Die B 76 und weitere Straßen um den Hof herum mussten dafür gesperrt werden. Claudia Sheen musste ihre 36 Pferde in Sicherheit bringen. „Wir haben sie auf die Angraskoppel gebracht“, erklärt sie. Wegen der Tiere verzichtete die Polizei auf den sonst üblichen Startschuss und den Schuss der Freigabe. „Wir wollen die Pferde nicht verschrecken“, sagt Matthias Arends, Pressesprecher der Polizei Kiel.

125 Anwohner mussten für die Zeit ihre Häuser verlassen. Im Bürgersaal am Rathaus wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Kaffee und Kekse standen bereit, doch die Leute fehlten. Viele Anwohner verbrachten die Zeit lieber woanders. Auch Claudia Sheen und ihr Mann James setzten sich lieber in ein Café. „Wir sind ja nur froh, dass es eine amerikanische und keine englische Bombe ist“, scherzt sie. Ihr Mann sei Engländer und bei der Royal Army gewesen.

Claudia Sheen tauft die Bombe auf den Namen Hildegard

Auch wenn Claudia Sheen erleichtert ist, dass die Bombe nun entschärft ist, hat sie sich doch ein wenig mit ihr angefreundet. Sie hat sie auf den Namen Hildegard getauft. „Bei mir bekommt alles einen Namen.“ Behalten darf sie die Bombe allerdings nicht. Der Kampfmittelräumdienst werde sie jetzt in Felde zwischenlagern und dann nach Munster in Niedersachsen in eine Entsorgungseinrichtung bringen, erklärte Marc Wernicke.

Und wer kommt für die Kosten auf? Sobald die Bombe identifiziert ist, trägt die öffentliche Hand die Kosten. Darin eingeschlossen sind die Räumung, die Absperrungen und die Evakuierung des betroffenen Gebiets. Alles andere muss Claudia Sheen zahlen: Suchen der Bombe, Freilegen, Aufräumarbeiten. „Der Misthaufen wird jetzt wahrscheinlich doppelt so teuer wie geplant“, sagt sie.