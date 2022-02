Schwentinental

Die Augen leuchten, wenn er über seine Sammlerstücke spricht. Im ganzen Haus hat Peter Besel alte Gewichte und Maße aus dem 18. und 19. Jahrhundert verteilt – alle aus Schleswig-Holstein.

„Hier sieht man die Jahreszahl“, sagt Peter Besel und zeigt auf einen Behälter aus Eichenholz, der im Wohnzimmer steht. 1852 ist ins Holz eingraviert. Ort und Herrscher lassen sich ebenfalls bestimmen. Das „FL“ im Holz steht für Flensburg. Das Zeichen von Frederick VII., König von Dänemark und Landesherzog von Schleswig, ist auch zu sehen. Damit ist klar: Das Maß ist echt.

„Früher wurde hier Getreide reingefüllt und mit einem Holzbrett abgezogen, sodass das Maß bis zum Rand voll war“, erklärt Besel. Das entsprach einem Himpten. Heute wären das rund 30 Liter Getreide. „So ein Maß ist wirklich selten“, betont der 67-Jährige. Maße aus Holz seien in der Regel mit der Zeit verrottet. Dieses Getreidemaß ist aus Eiche. „Deswegen hat es sich so lange gehalten“, erklärt Peter Besel.

Er besitzt aus fast jedem Gebiet in Schleswig-Holstein Maße und Gewichte. Nur das Amt Reinbek fehlt. „Der Markt ist leer gefegt. Es gibt nichts mehr.“ Für Peter Besel ist das aber wichtig, um seine Sammlung zu vervollständigen. „Die Einheiten waren damals überall unterschiedlich“, erklärt er. Jedes Herzogtum hatte andere Bezeichnungen und andere Gewichtsmaße. Erst 1859 wurde es vereinheitlicht. „Händler hätte ich zu der Zeit nicht sein wollen.“

Zur Sammellust gehört manchmal auch Frust

Seit 25 Jahren sammelt Peter Besel Gewichte und Maße. Etliche Kilometer ist er schon durchs Land gefahren, um seine Sammlung zu vergrößern. „Manchmal saß ich auch vergeblich stundenlang im Auto.“ Nicht immer seien die Angaben im Internet korrekt. Das sei etwas frustrierend.

Eine Zeit lang habe Peter Besel zweimal täglich im Internet nachgesehen, ob nicht doch noch etwas angeboten wird. Habe er etwas gefunden, sei er sofort losgefahren. Egal, bei welchem Wetter. „Diese Waage ist mein ganzer Stolz“, sagt Peter Besel und zeigt auf ein grünes Gerät, mit der früher Korn- und Maissäcke gewogen wurden. Gebaut wurde sie 1859 in Rendsburg. Die Waage wiegt allein schon 80 Kilogramm. „Als ich die entdeckte, herrschte gerade ein Schneesturm.“ Doch das störte ihn nicht. Er setzte sich in sein Cabrio und fuhr los. „Sammler sind verrückt“, sagt Peter Besel und lacht.

Mit sechs Jahren fing Peter Besel an zu sammeln

Wie viele Waagen, Gewichte und Maße er mittlerweile hat, könne er nicht sagen. Es sei aber die größte Sammlung Schleswig-Holsteins. „Wenn ich umgezogen bin, und das bin ich viel, taten mir die Möbelpacker richtig leid“, sagt Peter Besel.

Schon mit sechs Jahren fing er an, verschiedene Dinge zu sammeln. Los ging es mit Vogelfedern. „Das war irgendwann nicht mehr so toll.“ Danach sammelte er Fossilien – 20 Jahre lang. „Ein Fossil trägt sogar meinen Namen – Beseli“, erzählt er stolz. Das i am Ende komme aus dem Lateinischen und werde bei Fossilien immer drangehängt.

Besel las viel über die Zeit und die Fossile. Im Biologieunterricht redete er seinen Lehrer in Grund und Boden, erzählt er. Archäologie hat er trotzdem nie studiert. Ein Professor erzählte ihm, dass er dafür Mathe und Physik können müsse. In Mathe hatte ich eine vier minus. Damit sei das Thema abgehakt gewesen.

Peter Besel wollte unbedingt zur Kripo

Stattdessen wollte er zur Kripo. „Das war immer mein Traum.“ Auch bei der Kripo müsse man sehr viel forschen und akribisch arbeiten. Das habe ihn gereizt. Dass er keine Archäologie studiert hat, habe er nie bereut. „Ich habe bei der Kripo so viele spannende Fälle gehabt.“

Das Sammeln aber blieb sein Hobby. Von den Fossilien wechselte er auf Glashütten und stieß dabei auf ein altes Gewicht. „0,2 P“ stand darauf. Er fragte sich, was das bedeutet und forschte nach. „0,2 Pund sind heute 200 Gramm“, erklärt Peter Besel. Prompt war er gefesselt von dem Thema. Er meldete sich im Internet bei einem weltweiten Sammlerverein an und ging zweimal im Jahr zu den Treffen. Bis Corona kam. „Ich habe kein gutes Immunsystem. Da war mir das Risiko zu hoch“, erzählt er. Zu Hause durchstöberte er weiter das Internet.

Auch wenn er kaum noch etwas aus seiner Nische findet, will er nichts anderes sammeln. Stolz geht er durch seine Wohnung und lässt sich beim Erzählen kaum bremsen. All seine Waagen, Maße und Gewichte hat er genau beschriftet und nach Herzogtum und Jahr sortiert. „Alle halbe Jahr staube ich die ab“, erzählt er. Wie lange er dafür braucht? „Mindestens einen kompletten Tag.“