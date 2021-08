Kreis Plön

Im Hochsommer gehört die Wilde Möhre (Daucus carota) mit zu den auffälligsten und häufigsten Pflanzen in unserer Landschaft. Ihre Blütenstände auf den dünnen Stielen scheinen fast zu schweben. Wie ein Wald von weißen Untertassen stehen sie der Sonne zugeneigt am Wegesrand.

Die Blüten und Früchte bieten zahlreichen Arten von Wildbienen, Wanzen, Käfern und Fliegen Nahrung. Die Wilde Möhre ist nur eine von mehreren Doldenblütlern, die im Sommer ihre vielblütigen Köpfe den Insekten anbieten – sofern sie nicht vorher abgemäht oder auf anderem Weg als vermeintliches Unkraut entfernt worden sind.

Neben dem giftigen Schierling oder Bärenklau findet man unter den Doldenblütlern auch alte Gewürzpflanzen wie Anis, Dill und Kerbel. Aber auch Fenchel, Pastinak, Sellerie und eben auch die Wilde Möhre haben es aus dieser Gruppe auf unseren Speiseplan geschafft.

Carotin gab der Wilden Karotte ihren Namen

Die 20 bis 120 Zentimeter hoch wachsende Art hat einen zweijährigen Zyklus. Aus den Möhrensamen keimen im ersten Jahr Möhrenpflänzchen, die im zweiten Lebensjahr zu blühen beginnen.

Die Wilde Möhre ist eine der vermutlich drei Stammpflanzen unserer heutigen Kultur-Möhren. Neben der heimischen Art wurden schon in der Antike afghanische und mediterrane Möhrenarten eingekreuzt. Im 18. Jahrhundert entstanden die bei uns beliebten orangefarbenen Möhren.

Ihr auffälliger Farbstoff, das Carotin, ist verantwortlich für den vor allem in Süddeutschland gebräuchlichen Namen „Karotte“. Anderenorts werden sie auch als Gelbe Rüben, Mohrrüben oder Wurzeln bezeichnet. Die Wurzel der Wilden Möhre ist – im Gegensatz zur Gartenmöhre – bleich beziehungsweise weiß, aber ebenfalls genießbar. Allerdings sollten nur die einjährigen Exemplare gegessen werden, weil die Wurzeln der blühenden Pflanzen ziemlich scharf und holzig sind.

Dunkle Blütendolde der Wilden Möhre signalisiert: Hier gibt’s was zu holen

Die Blüten sind nektarführende Scheibenblumen und stehen in einer zusammengesetzten Dolde. Im voll aufgeblühten Zustand flach gewölbt, krümmen sich die Doldenstiele beim Aufblühen zur Fruchtreife, aber auch nachts einwärts vogelnestartig zusammen. In der Mitte der Blütendolde befindet sich oft eine (manchmal auch mehrere) schwarzpurpurn gefärbte sterile „Mohrenblüte“. Durch sie bekam die Wilde Möhre ihren Namen.

So sieht die Blüte der Wilden Möhre aus. Quelle: Carsten Pusch

Offenbar hilft die kleine dunkle Blüte bei der Vermehrung, denn sie wird im Vorbeifliegen als Insekt wahrgenommen und signalisiert anderen Arten: „Hier gibt’s was zu holen“. Dies scheint im Hochsommer, wenn alles blüht, ein kleiner Vorteil gegenüber der Konkurrenz am Wegesrand zu sein. Wildbienen, Blattwespen, Wanzen, Käfer und Fliegen aller Art zählen zu den Blütenbesuchern.

Vor und nach der Blüte rollt sich die Dolde arttypisch wie ein Vogelnest oder Becher, später dicht fest wie eine Faust zusammen. Die Fruchtreife der Klettfrüchte findet zwischen Juli und September statt. Dabei entstehen dichte Verstecke für allerlei Wirbellose, die Früchte wiederum werden sehr gern von Wanzenarten angestochen und ausgesaugt.

Die Wilde Möhre liebt trockenwarme Standorte

Die Wilde Möhre hat ihr Hauptvorkommen vor allem an nährstoffreichen Stauden- und ausdauernden Unkrautfluren trockenwarmer Standorte, an Wegen, Straßen und Waldrändern.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer die Gelegenheit hat, sollte sich einmal die Zeit am Wegesrand nehmen, die Blüten oder „Vogelnester“ der Wilden Möhre zu untersuchen. Es ist erfreulich, wie viele verschiedene Insekten sich an der Pflanze entdecken lassen, die in der häufig ziemlich ausgeräumten Landschaft auch optisch noch erfreuliche Farbkleckse hinterlässt.

Von Carsten Pusch