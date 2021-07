Schönberg

Am Schönberger Strand treten vom 29. Juli bis 1. August die besten Frauen und Männer Deutschlands beim ersten Open German Championship im Wingsurfen gegeneinander an. Das Besondere an diesem neuen Trendsport auf dem Wasser: Die Surfer gleiten ohne Mast und nur mit einem Segel in der Hand über die Wellen. Das ermöglicht ihnen spektakuläre Sprünge und Wellenritte, auch bei relativ wenig Wind.

Die sportliche Durchführung der ersten Deutschen Meisterschaften in Schönberg als Zubringer für Europa- und Weltmeisterschaften verantwortet der Weltverband GWA (Global Wingsports Association). Veranstalter des viertägigen Events inklusive Strandmesse ist die Kieler Firma Freiluft GmbH, die unter anderem das Surf-Festival auf Fehmarn und deutschlandweit Bulli-Festivals organisiert. Die Organisatoren sind erleichtert, dass der Wettbewerb aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte in Schleswig-Holstein überhaupt möglich ist.

Sommer-Highlight des Nordens im Wingfoiling

„Zwar gelten weiterhin strenge Hygienerichtlinien, aber für den sportlichen Wettkampf und die Strandmesse gibt es grünes Licht“, heißt es von der Freiluft GmbH. Wichtig sei für alle Besucherinnen und Besucher die Registrierung über die Luca-App, das Einhalten von Mindestabständen und das Tragen von Masken. Auch Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski (SPD) ist begeistert: „Die deutschen Meisterschaften im Wingfoiling gehören in diesem Jahr definitiv zu den Sommer-Highlights des Nordens. Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung nach Schönberg holen konnten.“

In den Disziplinen „Surf-Freestyle“ und „Surf-Race“ messen sich die Surfer vom 29. Juli bis 1. August in vier Altersstufen. Beim Freestyle geht es um Sprünge und Manöver, die von einer Jury bewertet werden. Je höher und schwieriger, desto besser die Wertung. Dabei treten jeweils zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmer im K.O.-Verfahren direkt gegeneinander an. Beim Racing fahren alle zusammen einen Kurs um ausgelegte Tonnen ab, wobei es auf Geschwindigkeit und Strategie ankommt, um die Zieltonne als Siegerin oder als Sieger zu umrunden. Einen perfekten Blick auf das Geschehen können Gäste von der Schönberger Seebrücke aus genießen.

Aber nicht nur Wettkämpfe und spektakuläre Sprünge machen an diesem Wochenende auf sich aufmerksam. Das sportliche Ereignis wird unter dem Titel „Foil Festival“ von einer Strandmesse begleitet. Auf einer Showbühne spielen lokale Bands live ihre Musik und Fachleute oder Sportlerinnen und Sportler aus der Foil-Szene geben Antworten im Interview.

Zu den Wingfoil-Hotspots an der Kieler Förde gehört auch Heikendorf. Dörte Jux ist eine von den Späteinsteigern. Quelle: Nadine Schättler

Für das leibliche Wohl sorgen Foodtrucks und Stände mit Spezialitäten aus der Region. Auch selbst ausprobieren auf dem Wasser ist erwünscht: Beim „Testival“ stellen über 30 Marken ihr Wingfoiling-Equipment zum kostenlosen Test bereit. „Man muss nur einen Personalausweis mitbringen und kann direkt vom Strand aus losfliegen“, versprechen die Veranstalter.

Foil Festival: Infos für Strandbesucherinnen und Strandbesucher Die Wettkämpfe und das Testival laufen täglich von 10 bis 18 Uhr. Danach können Sportlerinnen und Sportler sowie Gäste gemeinsam auf dem Festival-Gelände mit Showbühne den Sonnenuntergang am Ostseestrand genießen. Das Hygienekonzept orientiert sich an den Vorgaben der Landesregierung Schleswig-Holstein und umfasst unter anderem die Abstandsregelung, die Kontaktdatenerfassung und die Maskenpflicht in Pagodenzelten, Toiletten und Warteschlangen. Der Eintritt zum Foil Festival ist kostenfrei, Besucher benötigen lediglich eine gültige Kurkarte (2 Euro/Tagesgästekarte) für den Strand. Weitere Informationen für Athleten und Tagesgäste inklusive Hygienekonzept gibt es unter: www.foilfestival.de. nsc

Die neue Trendsportart Wingfoiling, die 2019 erstmals offiziell vorgestellt wurde, ist längst im hohen Norden angekommen. Zu einem der Hotspots an der Kieler Förde gehört die Gemeinde Heikendorf, wo sich regelmäßig Leute aus der Surfer-Szene auf dem Wasser treffen. Darunter Späteinsteiger, junge Nachwuchstalente und international erfahrene Profi-Surfer. Sie alle genießen den sportlichen Vorteil beim Wingfoiling: Eine Unterwassertragfläche (das Foil) sorgt in Kombination mit einem Flügel (dem Wing) für ordentlich Vortrieb. Selbst wenn der Wind in der Kieler Förde mal etwas weniger pustet.