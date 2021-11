Wo ist noch ein Baugrundstück frei im Amt Lütjenburg?

Amt Lütjenburg

Wo kann ich mein Häuschen bauen? Der Grundstücksmarkt brummt. Man kann sich eine Baulücke im Ort suchen oder hoffen, in einer Neubausiedlung einen Platz zu finden. Im Amt Lütjenburg ist die Suche nach einem Bauplatz nicht ganz einfach.

Das Baugebiet auf dem früheren Kasernengelände in Lütjenburg ist für reine Einfamilienhäuser schon ausgebucht. „Da hat die Stadt keine Flächen mehr“, sagt Bürgermeister Dirk Sohn. Es gibt nur noch Grundstücke, wo Wohnen kombiniert mit leisem Gewerbe zugelassen ist: Arzt, Steuerberater oder Büro.

Bisher vergebliche Suche nach einem Hotelinvestor

Die Stadt hofft noch, einen Hotelbetreiber für den neuen Stadtteil gewinnen zu können. Die Nachfrage ist vorhanden, doch es fehlt ein Investor. Sohn: „Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.“

Darüber hinaus entwickelt ein Privatinvestor ein kleines Neubaugebiet am Piesberg in Lütjenburg. Die 13 Baugrundstücke haben in kürzester Zeit Interessenten gefunden. Es gibt nur noch eine Warteliste.

„Wir wollten Bauland anbieten“, sagt Tröndels Bürgermeister Volker Schütte-Felsche. Dazu passte es, dass ein Grundeigentümer seinen Acker am Emkendorfer Weg zu Bauland umwandeln wollte. Die Pläne für das Baugebiet für sechs bis acht Grundstücke für Einfamilienhäusern stecken aber noch ganz am Anfang. In diesem Monat gibt es das erste Gespräch mit dem Planer.

Nachfrage nach Grundstücken in Tröndel ist hoch

Der Emkendorfer Weg ist bislang nur auf einer Seite bebaut. Jetzt soll die andere als Siedlungsgebiet folgen. Wann kann der erste Häuslebauer starten? Schütte Felsche: „Das hängt davon ab, wie schnell der Planer ist und das Ministerium einem neuen Bebauungsplan zustimmt.“

Die Nachfrage ist auf jeden Fall groß. Schütte-Felsche berichtet von Urlaubern, die sich in der Region niederlassen möchten, oder von jungen Bürgern, die sich in ihrem Heimatort niederlassen wollen.

Größtes Baugebiet im Amt entsteht in Blekendorf

In der Gemeinde Blekendorf ist ein Gebiet mit 52 Wohneinheiten in der Planung. Einfamilien- und Doppelhäuser und Mehrfamilienhäuser. Bürgermeister Andreas Köpke wartet darauf, dass die Landesplanung die Größe genehmigt. Vielleicht muss der Investor, der das Gebiet zunächst von der Gemeinde kaufen will und dann erschließt, kleine Abstriche machen. „Anfang Dezember wissen wir, was wir dürfen“, sagt Köpke.

Geplantes Neubaugebiet in Kaköhl, Blekendorf Quelle: LINA SCHLAPKOHL

Die Nachfrage nach Bauland in Blekendorf ist „beträchtlich“. Köpke schätzt, dass 50 Prozent der Wohneinheiten schon vorgemerkt sind. „Ich hoffe, wir können nächstes Jahr schon loslegen.“

Zwei Siedlungen in Panker „noch nicht spruchreif“

„Noch nicht spruchreif“, sagt der Bürgermeister Ewald Schöning über Baupläne in der Gemeinde Panker. Die Lückenbebauung hat aus seiner Sicht Vorrang. Aber es gibt zwei Flächen, die zu kleinen Siedlungen werden könnten. Auf einer Ackerfläche im Ortsteil Gadendorf wäre Platz für etwa 14 Grundstücke. Der Bauausschuss diskutiert demnächst darüber. „Wir sind da noch ganz am Anfang.“

Ähnlich sieht es für einen ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb aus in Darry, der ausgesiedelt wurde. Elf Grundstücke kämen hier in Frage. Schöning wiederholt sich: „Das ist auch noch nicht spruchreif.“

In Schwartbuck sind alle 22 Grundstücke der Siedlung Bötel II verkauft und zum großen Teil auch schon bebaut. „Wir haben unser Kontingent damit erfüllt“, sagt Bürgermeister Peter Manzke. Die Landesplanung lässt derzeit nicht mehr zu. Platz wäre allerdings noch für zehn weitere Grundstücke im Anschluss an Bötel II. Ein Fall irgendwann für die Zukunft.

Ähnlich sieht es in Hohenfelde aus. Im Baugebiet an den Auwiesen sind die Häuslebauer im Gange. Alle 16 Plätze haben einen Besitzer gefunden. „Wir dürfen nicht mehr ausweisen“, sagt Bürgermeisterin Gesa Fink im Hinblick auf die Landesplanung. Es gibt aber in Hohenfelde noch viele Lücken zwischen Häusern, die bebaut werden können.