Wohnungen statt Supermarkt: In Klausdorf haben die Bauarbeiten begonnen

Schwentinental

Der trockene Sand staubt durch die Luft. Bauarbeiter wuseln hin und her. Die Bagger buddeln erste Löcher. Die Geräuschkulisse der Fahrzeuge ist nicht zu überhören.

Es ist Spatenstich in der Dorfstraße. Die Genossenschaft Coop hat zu einem Pressetermin eingeladen. Dort wo früher der Supermarkt Topkauf war, sollen nun drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Wohnungen entstehen.

Dorfstraße: Jahrelanger Streit beendet

Sechs Jahre lang wurde gerungen, was auf den Supermarkt folgen soll. Gewerbe oder Wohnhäuser? Immer wieder ging es in den Ausschusssitzungen hin und her. „Es war ein langer Kampf“, urteilt Gregor Bunde, Vorstandsmitglied bei Coop.

In der Zeit stand das Gebäude leer. Erst im vergangenen Jahr wurde es abgerissen. Der Supermarkt hatte sich nicht halten können, berichtet Gregor Bunde. Auch der Bäcker, der mit im Supermarkt war, hatte zu wenig Kunden, um überleben zu können.

Irgendwann war die Entscheidung für Wohnungen gefallen. Doch damit waren die Diskussionen noch nicht beendet. Der Baustart verzögerte sich weiter. Die Stellplatzsatzung kam den Planern in die Quere. „Wir hatten eigentlich mit weniger Stellplätzen geplant“, gesteht Norman Boje, ebenfalls Mitglied im Vorstand der Coop-Genossenschaft. Am Ende einigte man sich auf eineinhalb Stellplätze pro Wohnung.

Den Baustart und vor allem das Bauende scheinen viele Bürger und Bürgerinnen schon länger herbeizusehnen. Auf die 28 Wohnungen gibt es bereits jetzt 170 Interessenten. Trotzdem könnten sich noch weitere Bürger und Bürgerinnen bewerben, betont Norman Boje, ebenfalls Vorstandsmitglied bei Coop. „Einige werden sicherlich wieder abspringen, weil sie bis dahin schon andere Wohnungen gefunden haben.“

Coop: Viele Wohnungen barrierefrei

Mit 17 Monaten Bauzeit rechnen die Architekten. Im Herbst 2023 sollen die Häuser fertig sein – zwei größere mit je elf Parteien, ein kleineres Haus mit sechs Wohnungen. Sie sollen sowohl für Senioren als auch für Familien geeignet sein. 50 bis 112 Quadratmeter groß sollen sie werden. Fast alle barrierefrei. In den beiden großen Häusern planen die Architekten einen Aufzug. In dem kleinen Haus soll es keinen geben.

Die Erdgeschosswohnungen sollen mit ebenerdigen Terrassen ausgestattet werden. Die Wohnungen darüber mit Loggien beziehungsweise ganz oben mit Dachterrassen.

Die Häuser sollen energieeffizient gebaut werden. Wärmepumpen und eine Fotovoltaik-Anlage soll installiert werden. Ladekapazitäten für E-Autos ebenfalls.

Grundstück: Nicht alles soll versiegelt werden

Während mit dem Supermarkt das komplette Grundstück versiegelt werden musste, planen die jetzigen Architekten mehr Grünflächen ein. „Ein Teil des Grundstücks soll Grünfläche bleiben. Mit Gehölzern, Zierobst und einem Kinderspielplatz“, erklärt Katrin Osebold. Bürgermeister Thomas Haß lobt das. Die Planungen seien vorbildlich. „Es ist gut, dass hier nun weniger Fläche versiegelt wird.“

Auch bei den nun insgesamt 42 Stellplätzen dachten die Planer an die Natur. Die Parkplätze sollen von außen kaum zu sehen sein. „Durch ein Gründach und eine Wand schirmen wir die Stellplätze optisch und akustisch von den Erdgeschosswohnungen ab“, sagt Architektin Katrin Osebold.

Ob die Bauzeit am Ende auch eingehalten werden kann, ist unklar. Baumaterialien sind zurzeit knapp. „Zum Glück haben wir die Ziegel schon bestellt“, sagt Gregor Bunde und lacht. Einige Ziegeleien hätten ihren Betrieb bereits eingestellt. Der Grund: zu hohe Energiekosten.