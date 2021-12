Zantopps Eismanufaktur/Tatort Hawaii - Gastro am Strand: Winterzauber lockt an die Ostsee in Heikendorf und Stein

Es kann nicht immer Sommer sein. Darum gibt es an den Ostseestränden zauberhafte Ideen für die dunkle Jahreszeit. Statt mit Eis oder Wellenreiten locken Zantopps Sommerhaus in Heikendorf und die Surfschule Tatort Hawaii in Stein jetzt mit Glühwein und heißen Speisen an die frische Luft.